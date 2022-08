उदयपुर. राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव शुक्रवार को उदयपुर जिले के दौरे पर रहे. इस दौरान शहर में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसके तहत युवा बेरोजगारों को संबोधित करते हुए उपेन यादव ने राज्य सरकार को भी आड़े हाथों लिया.

यादव ने कहा कि यदि जल्द से जल्द युवा बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को पूरी नहीं की, तो 21 अगस्त को युवा बेरोजगारों की कांग्रेस नेताओं के विरोध में पालनपुर गुजरात में सभा होगी. गुजरात चुनावों में राजस्थान कांग्रेस नेताओं की रैली और सभाओं में विरोध करके काले झंडे (Protest in Gujarat by unemployed youth of Rajasthan) दिखाएंगे. उपेंद्र यादव ने बताया कि राज्य की गहलोत सरकार के वादाखिलाफी को लेकर 21 अगस्त को गुजरात चुनाव में कूच (unemployed youth protest in Gujarat on 21st August) और सितंबर में महापड़ाव किया जाएगा. साथ ही गुजरात चुनाव में कांग्रेस नेताओं की होने वाली रैली और सभाओं में काले झंडे दिखाकर विरोध करने की रणनीति बनाई जा रही है.

उपेन यादव ने कहा कि ना तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात हो रही है और ना ही मंत्री, अधिकारी सुन रहे हैं. जब धरना प्रदर्शन करके सरकार को वादा याद दिलाते हैं, तो युवा बेरोजगारों के ऊपर मुकदमे दर्ज करते हैं. लाठियां बरसाते हैं, जिसकी वजह से युवाओं में आक्रोश है. अब युवा बेरोजगार गुजरात चुनाव में कांग्रेस नेताओं का विरोध करके सीधी टक्कर लेंगे और वोट की चोट करेंगे. उपेन यादव ने शुक्रवार को केतन राजपुरोहित को सिरोही जिलाध्यक्ष को बनाने की घोषणा की है.