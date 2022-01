उदयपुर. आदिवासी अंचल के कोटड़ा उपखंड स्थित खजुरिया ग्राम पंचायत के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षक ने स्कूल में शराब पीकर खूब हंगामा मचाया. इस उत्पात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. जिसने भी शिक्षा के मंदिर में ऐसी बेशर्मी देखी वो शर्मसार हो गया.

शराब के नशे में धुत शारीरिक शिक्षक देवीलाल मीणा की इस कारस्तानी को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया और उसे निलंबित कर (Udaipur PTI Who Created Ruckus In School Suspended) दिया है. जिला शिक्षा अधिकारी ने शारीरिक शिक्षक देके खिलाफ ये कार्रवाई की है.

बेशर्म शिक्षक का निलंबन आदेश

क्या है मामला?

12 जनवरी 2022 को (मंगलवार) देवीलाल मीणा स्कूल में शराब पीकर (Shameless And Unacceptable PTI Of Udaipur) पहुंच गया. उसने हल्ला मचाना शुरू कर दिया. इस पर जिसने भी उसे टोकने की हिम्मत दिखाई उसके साथ उसने गाली गलौज किया. बीच बचाव करने आए लोगों के साथ बेअदबी से पेश आया (Udaipur Shameless PTI Misbehaved With Colleagues) और फिर बच्चों के सामने ही अर्धनग्न हो गया.

दांत से काटा, थप्पड़ मारा

स्कूल में 2 घंटे तक वो भारी उत्पात मचाता रहा. उसने किसी का लिहाज नहीं किया. मीणा को शिक्षकों ने रोकने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. साथ ही शिक्षक बाबूलाल मीणा को दांत से काट डाला. शिक्षक भगवानलाल को थप्पड़ मारते हुए स्कूल के प्रधानाचार्य पर भी हाथ उठाया और जान से मारने की धमकी देने लगा.

वो हरकतों से बाज नहीं आया तो स्कूल ने पुलिस को बुलाया. जो उसे लेकर वहां से गई. शिक्षक की बेअदबी को किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया. जो पोस्ट होते ही वायरल हो गया. जिसमें पीटीआई की सारी करतूत दिख रही है.