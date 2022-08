उदयपुर. जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दो शातिर ठग गिरफ्तार किए हैं. शहर के धानमंडी थाना पुलिस और डीएसटी ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए उदयपुर के व्यापारियों से (Fraud with udaipur traders) लाखों रुपए की ठगी करने वाले दो शातिर बदमाशों को अहमदाबाद से गिरफ्तार (udaipur police arrest two vicious in ahemdabad) किया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

उदयपुर एसपी विकास शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि उदयपुर के पांच अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कई ठगी की वारदातें सामने आई थीं. जिसमें दो शातिर आरोपियों ने लाखों रुपए का सामान खरीदने के बाद व्यापारियों को फर्जी चेक थमा दिए गए. व्यापारियों से लाखों रुपए का सामान लेकर आरोपी रातों-रात फरार हो गए.

लाखों का माल बरामद

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन दोनों शातिर ठगों ने इन घटनाओं को बैंक की छुट्टियां देखते हुए अंजाम दिया. 11 अगस्त को शहर के अलग-अलग व्यापारियों के पास वारदात के मुख्य आरोपी मुकेश नाम के व्यक्ति का फोन आया. उसने अपने आप को एक बड़ा बिजनेसमैन बताते हुए अलग-अलग व्यापार से जुड़े व्यापारियों से सामान खरीदा. इस दौरान आरोपी ने व्यापारियों को झांसे में लेते हुए लाखों रुपए का माल लेकर उसके शहर के देबारी स्थित गोदाम पर खाली करने के लिए कहा.

आरोपियों ने व्यापारियों को चेक से पेमेंट किया. लेकिन व्यापारी जब तक इन दोनों शातिर ठगों की पूरी साजिश को समझ पाते तब तक यह दोनों माल लेकर अहमदाबाद निकल गए. इस बीच रक्षाबंधन की छुट्टी के कारण बैंक खुले ही नहीं. लेकिन जब रक्षाबंधन के बाद बैंक खुले और व्यापारियों ने चेक डाले तो सभी चेक बाउंस हो गए.

इस दौरान अलग-अलग स्थानों से व्यापारी अहमदाबाद निवासी मुकेश के ऑफिस पहुंचे तो पूरा ऑफिस खाली पड़ा था. थानों में मामला दर्ज होने के बाद उदयपुर एसपी ने दो अलग-अलग टीमें गठित की जिसने वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश शुरू की. इसके लिए अलग-अलग जगह पुलिस ने दबिश दी. करीब 15 से 18 लाख रुपए की रोड लाइट, सोलर लाइट, इनवर्टर की बैटरी, बड़ी संख्या में कुर्सियां, बिजली के वायर को पुलिस ने आरोपियों से बरामद किया. जब पुलिस इन सभी माल को ट्रक में भरकर धानमंडी थाने पहुंची तो बड़ी संख्या में व्यापारी भी पहुंच गए. पुलिस इन दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी.