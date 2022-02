उदयपुर. ज्यादा दिन नहीं बीते जब उदयपुर से एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया. इसकी चौतरफा मुखालफत हुई. वीडियो में शादी के समारोह में एक करतबबाज ने घोड़ी के साथ क्रूरता की. अब झीलों के इसी शहर से एक ऐसी क्लिप सामने आई है जो जानवरों के आपसी प्रेम (Female Horse Love For Sister Seen on Udaipur Streets) को दर्शाती है.

बीमार घोड़ी का रेस्क्यू ऑपरेशन: शहर के हरिदास जी की मगरी में एक पशु प्रेमी ने घोड़ी के बीमार होने की सूचना एनिमल एड संस्थान (Animal Aid Institute) को दी.जिसके बाद एनिमल एड की टीम मौके पर पहुंची. इस दौरान घायल घोड़ी का प्राथमिक उपचार किया गया. उसे आराम नहीं मिला. तबीयत ज्यादा खराब होने लगी. जिसके कारण उसे एनिमल एड अस्पताल ले जाने के लिए रेस्क्यू शुरू किया गया.

बहन की एंबुलेंस के पीछे 8 किलोमीटर तक दौड़ी घोड़ी

और अपनी बहन के लिए दौड़ पड़ी घोड़ी: इस दौरान घोड़ी को ले जाते देख उसकी बहन परेशान हो गई. अपनी बहन को एंबुलेंस में ले जाते देख वो खुद को रोक नहीं पाई और वाहन के पीछे दौड़ (Female Horse Love For Sister Seen on Udaipur Streets) पड़ी. जिसने भी उसे सड़क पर भागते (Viral Video Of Running Horse) देखा वो हैरान रह गया. लोगों के लिए ये अप्रत्याशित था. करीब 8 किलोमीटर तक एम्बुलेंस का पीछा करके एनिमल एड संस्था अस्पताल पहुंची बीमार घोड़ी को उतारा तो अपनी बहन को देखकर वो खुश हो गई.

अब बहन की कर रही देखभाल: अपने अपनों को विपत्ति में अकेला नहीं छोड़ा जाता इसका सबक भी इस पशु ने दिया. एंबुलेंस से उतारने के बाद एनिमल एड संस्था ने घायल घोड़ी का इलाज शुरू किया तो सड़क पर दौड़ लगाकर पहुंची बहन (Sibling love of Female Horse In udaipur Streets) भी वहीं रुक गई. वहीं रहकर बहन की अपने अंदाज में देखभाल कर रही है. इस पूरी घटना का वीडियो वहां से गुजर रहे किसी राहगीर ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.