उदयपुर. रूस में मृत भारतीय नागरिक हितेंद्र गरासिया के शव (Hitendra Garasiya Death Case) को सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए भारत लाने की मांग कर रहे परिजनों को दिल्ली में धरने और अनशन की अनुमति को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को निरस्त कर दिया. इसके बाद कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने कहा कि जब तक हितेंद्र का शव भारत लाकर सम्मानजनक अंतिम संस्कार और सभी धार्मिक कार्य नहीं होते तब तक नंगे पैर रहेंगे.

सत्याग्रह स्थगित लेकिन आंदोलन रहेगा जारी: दिल्ली पुलिस ने डिजास्टर मैनेजमेंट नियमों का हवाला देकर अनशन और धरने की अनुमति को निरस्त (Delhi Police Did Not Allow Hitendra Family To Protest) कर दिया. अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा, हितेंद्र गरासिया की धर्म पत्नी आशा गरासिया, पुत्र पीयूष, पुत्री उर्वशी ने आपस में विचार विमर्श किया. सभी ने निर्णय लिया कि धरने और अनशन की अनुमति निरस्त होने के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट नियमों की पालना करते हुए ही आंदोलन को हर स्थिति में जारी रखा जाए. आज से नए सिरे से डिजास्टर मैनेजमेंट नियमों के अंतर्गत आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया.

हितेंद्र गरासिया की दिवंगत देह को रूस से भारत लाने की मांग को लेकर सत्याग्रह कर रहे परिजनों को पहले दिल्ली पुलिस की ओर से प्रतिदिन दो घंटे जंतर मंतर पर धरने और अनशन का प्रस्ताव दिया गया. चर्मेश शर्मा ने कहा कि लेकिन बाद में उच्च स्तरीय दबाव के बाद दिल्ली पुलिस इससे पीछे हट गयी. हितेंद्र गरासिया की धर्मपत्नी आशा देवी की ओर से दिया गया अनुमति का प्रार्थना पत्र निरस्त (Delhi Police Did Not Allow Hitendra Family To Protest) कर दिया गया.