उदयपुर. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में चल रहे विवाद के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने (Governor Kalraj Mishra constituted inquiry committee ) मामले को संज्ञान में लेते हुए इसकी जांच के लिए कमेटी गठित की है.

सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति और रजिस्ट्रार के बीच (Dispute between Vice Chancellor and Registrar in Sukhadia University) उत्पन्न हुए विवाद के बाद राजभवन ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्य कमेटी का गठन किया है. कमेटी पूरे मामले की जांच 7 दिन के अंदर करके तथ्यात्मक रिपोर्ट राजभवन में पेश करेगी. कमेटी जोधपुर विधि के कुलपति की अध्यक्षता में गठित की गई है.

17 जनवरी को निजी कॉलेज संचालकों की बैठक का आयोजन किया गया था. बैठक में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार सी.आर देवासी और वित्त नियंत्रण दलपत सिंह राठौड़ ने निजी संचालकों पर मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाया था. इस पूरे मामले को लेकर रजिस्ट्रार ने निजी संचालकों के खिलाफ प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज कराया है. रजिस्ट्रार ने अपने साथ हुई बदसलूकी और पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री, राजभवन और सरकार को ट्वीट करते हुए यूनिवर्सिटी के कुलपति अमेरिका सिंह पर भी आरोप लगाए.

रजिस्ट्रार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस पूरे बैठक का आयोजन कुलपति के निर्देश में हुआ. लेकिन कुलपति खुद समय पर नहीं आए. इस दौरान प्राइवेट कॉलेज के संचालकों ने बदसलूकी की. लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कुलपति ने कहा कि मेरे सामने कोई अभद्रता नहीं हुई. नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भी कुलपति की कार्यशैली की आलोचना की थी.