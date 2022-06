उदयपुर. शहर के सवीना थाना क्षेत्र में 25 साल की महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने (Gang rape in Udaipur) आया है. चार युवकों ने मिलकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. महिला ने थाने में रिपोर्ट लिखा दी है. शिकायत के आधार पर पुलिस तहकीकात में जुट गई है. शिकायत में इस बात का जिक्र है कि एक ऑटो ड्राइवर और उसके तीन साथियों ने गैंगरेप (Mother Of 3 raped In Udaipur) किया. वारदात को अंजाम दे सभी मौके से फरार हो गए.

सवीना थानाधिकारी रविंद्र चारण ने बताया कि शिकायत में उसने बताया कि रविवार शाम को वो शहर के रेती स्टैंड बाजार से खरीदारी कर अपने घर लौट रही थी. तभी उसने सवीना की तरफ जाता ऑटो देखा. इसमें दो सवारियां देखकर वो बैठ गई. आगे जाकर दोनों सवारियां उतर गईं. इसके बाद ऑटो चालक महिला को शराब के ठेके पर ले गया. वहां उसने अपनी 3 साथियों को बुलाया और सुनसान झाड़ियों में ले जाकर ज्यादती की.

अपने साथ हुई इस अप्रत्याशित वारदात से घबराई महिला ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई और मामला दर्ज कराया. उसने बताया कि वो चिल्लाती रही लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान तक नहीं दिया और आरोपी वहां से आराम से फरार हो गए. मुकदमा दर्ज करके महिला का मेडिकल करवाया गया है. इस केस की जांच डीएसपी चेतना भाटी को दी गई है. जल्द ही इस मामले में महिला के बयानों के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी होगी.