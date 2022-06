उदयपुर. प्रदेश की 4 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. कांग्रेस अपने समर्थित विधायकों को चुनाव में मतदान के लिए ट्रेनिंग दे रही है. इस बीच राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला बुधवार को बाड़ेबंदी से बाहर आए. इस दौरान उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए तीन राज्यसभा सीटें जीतने का दावा (BD Kalla claims to win three seats in Rajya Sabha election) किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में एकजुट हैं. 10 जून को कांग्रेस राज्यसभा की तीन सीटें जीतेगी.

कल्ला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कोई बाड़ेबंदी नहीं बल्कि कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर है. इसमें सभी विधायकों को राज्यसभा के चुनाव में वोट कैसे डालना है, इसे लेकर प्रशिक्षण के साथ राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा की जा रही है. कल्ला ने कहा कि हमारे पास विधायकों का पूर्ण समर्थन है. इस दौरान कल्ला गणित के फेर में उलझते नजर आए. एक बार उन्होंने 128 जबकि दूसरी बार 126 विधायकों का समर्थन बताया. वहीं उन्होंने फोन टैपिंग के सवाल कहा कि कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. उन्होंने भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी पर हमला बोलते हुए कहा कि संपर्क करने की कोशिश कर रहे विधायकों को मैसेज भेज रहे हैं.

