उदयपुर. कांग्रेस के तीन दिवसीय चिंतन शिविर को लेकर उदयपुर में तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं. इस बीच चिंतन शिविर और अन्य मुद्दों को लेकर ईटीवी भारत ने कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा से खास बातचीत की. उन्होंने इस शिविर की तैयारियों और भाग लेने वाले नेताओं को लेकर जानकारी साझा (CWC member Raghuveer Meena on Congress Chintan Shivir) की.

सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि चिंतन शिविर राजस्थान के उदयपुर में किया जा रहा है. 13 से 15 मई तक होने वाले इस चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भाग (Congress Chintan Shivir in Udaipur from 13th May) लेंगे. ऐसे में देश के प्रमुख मुद्दों के साथ कांग्रेस की मजबूती को लेकर भी चर्चा होगी. इस चिंतन बैठक में करीब 6 प्रस्ताव पास किए जाएंगे. इसके साथ ही आगे की रणनीति को लेकर भी काम किया जाएगा. इस चिंतन शिविर को लेकर शहर की 6 से 7 होटलों में वरिष्ठ नेताओं को रुकवाने की व्यवस्था की जा रही है.

इस शिविर की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 4 मई को उदयपुर का दौरा करेंगे. उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि आज कांग्रेस को आवश्यकता है सक्रिय होकर काम करने की. पूरे देश को कांग्रेस से उम्मीद है. क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर आगे बढ़ती है. सचिन पायलट को चिंतन शिविर में बड़ी जिम्मेदारी के सवाल पर मीणा ने कहा कि पद पर होना या ना होना कोई बात नहीं, पार्टी के लिए काम करते रहना चाहिए.

रघुवीर मीणा ने मुख्यमंत्री गहलोत की तारीफ करते हुए कहा कि वह गांधीवादी नेता हैं. वे जनता की भावनाओं के साथ काम करते हैं. इसलिए कांग्रेस का हाईकमान भी उन पर पूरा भरोसा करता है. मीणा ने प्रशांत किशोर को लेकर कहा कि एक सलाहकार के रूप में वे काम कर सकते हैं. ऐसे में राजनीतिक क्षेत्र में कितने सफल होंगे, यह एक अलग बात है. मैनेजमेंट की बात करना एक अलग बात थी. राजस्थान में मुख्यमंत्री बदले जाने की चर्चाओं को विराम देते हुए मीणा ने कहा कि इस तरह की आवश्यकता नहीं लगती है कि मुख्यमंत्री को बदला जाएगा. संगठन में कोई बदलाव नहीं होगा.