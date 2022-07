उदयपुर. उदयपुर कोर्ट ने एक 4 साल पुराने मामले में 5 लोगों को (court sentenced 5 accused to life imprisonment) उम्रकैद की सजा सुनाई है. 2018 में आबकारी अधिकारी के मर्डर के मामले में यह सजा सुनाई गई है. आबकारी अधिकारी यशवंत शर्मा अपनी बेटी और दोहिते के साथ अहमदाबाद से उदयपुर लौट रहे थे. इस बीच शहर के उदियापोल से 5 लोगों ने इनका अपहरण कर लिया और रास्ते में लूट की वारदात को अंजाम देकर हत्या (5 arrested in the murder case of excise officer ) कर दी थी.

इस मामले में एडीजे कोर्ट ने 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिसमें जगदीश, बलीचा, राज्य मल, गणेश लाल और दीपक शामिल हैं. अदालत ने आरोपियों पर 20,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया (5 arrested in the murder case of excise officer) है. पुलिस के अनुसार उदयपुर के हिरण मगरी सेक्टर तीन निवासी आबकारी अधिकारी यशवंत शर्मा अपनी बेटी नेहा और 5 साल की दोहिते के साथ अहमदाबाद से लौटे थे. ऐसे में वह अलसुबह बस स्टैंड पर उतरे, घर जाने के लिए उन्हे कोई ऑटो नहीं मिला.

जिसके चलते उन्होंने पास से गुजरती वैन के चालक से हिरण मगरी की तरफ जाने की बात कही. ऐसे में सभी लोग वेन में बैठ गए. जब आरोपी मुख्य रास्ते के बजाय उन्हे दूसरी तरफ से ले जाने लगे, तो यशवंत ने गाड़ी रोकने के लिए कहा, लेकिन आरोपियों ने उसके साथ मारपीट करते हुए सामान को लूटा और फिर चाकू से हमला करके उनकी हत्या कर दी थी.