उदयपुर. जिले के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र का एक इलाका आज आग की लपटों से दहक (Flames Seen From Distance Near Hundai Showroom) उठा. एक कंटेनर में अचानक आग लग और गई देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. घटना की सूचना मिलने के साथ ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई.

जानकारी के अनुसार शहर के हुंडई शोरूम के पास यह हादसा हुआ. एक कंटेनर कार को लेकर शोरूम पहुंचा (Container Catches Fire While unloading Hundai In Udaipur) था. इसी दौरान खाली करते समय केबिन में अचानक आग भड़क उठी. जब तक खलासी और चालक के साथ अन्य लोग स्थिति को समझ पाते तब तक आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया. गनीमत रही कि लगभग सभी गाड़ियां कंटेनर से उतार ली गई थीं.

कुछ देर की आग में ही कंटेनर का आगे का हिस्सा जलकर खाक हो गया. फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत से मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया. कंटेनर हुंडई की फोर व्हीलर गाड़ियां लेकर उदयपुर पहुंचा था. आग लगने की सूचना के साथ अफरा तफरी का माहौल हो गया.

आग किन कारणों से लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है. प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट (Hundai Showroom Fire Incident Due To Short Circuit) की बात सामने आ रही है. दमकल की 2 गाड़ियों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस कंटेनर में करीब 7 कारें थी. घटना की सूचना मिलने के साथ ही गोवर्धन थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची.यह कार कंटेनर 5 जनवरी को कंपनी के चेन्नई प्लांट से रवाना हुआ था.

इसमें कुल हुंडई कंपनी की 7 नई कारें थी. इसमें क्रेटा, आईटेन, वरना के मॉडल की कारे थी. प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह 8 बजे कारों से भरा ट्रेलर लेकर आया उदयपुर आया इसके बाद 10 बजे ट्रेलर को बंद कर कर्मचारी हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से कारें खाली कर रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ.