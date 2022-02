उदयपुर. जिला पुलिस के एक एसएचओ सहित तीन पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. पानरवा थाने के डैया चौकी में कॉन्स्टेबल द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास (Rape attempt on Tribal Woman at police Station In Udaipur) करने के मामले में मामला दर्ज हुआ है. बावलवाडा एसएसओ सहित थाने के 3 कांस्टेबल के खिलाफ पीड़िता व उसके परिवार पर बयान बदलने का दबाव डालने का आरोप लगा था.इस पूरे मामले में पुलिसकर्मियों ने पीड़ित परिवार को पैसे देने की पेशकश का भी बात सामने आई थी.इस मामले में पहले तत्कालीन ईएसआई लाइन हाजिर हुए थे.वहीं आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया था.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एसआई सकाराम कॉन्स्टेबल मुकेश, मोटाराम मगनलाल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई है.पीड़िता द्वारा पेश किए गए परिवाद अनुसार पुलिस कांस्टेबल जितेंद्र मीणा द्वारा दुष्कर्म के प्रयास को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी.मामले के सामने आने के बाद पुलिसिया तंत्र पर कई सवाल खड़े हुए थे.मामले सामने आने के बाद पुलिस के इस मामले में लिप्त लोगों द्वारा पीड़ित परिवार को पैसे देने की पेशकश भी की गई थी.

इस पूरे मामले में एक विवाहिता की गुमशुदगी के मामले में पुलिस पीड़िता और उसके परिजनों को गुजरात लेकर गई थी इसी दौरान पुलिस चौकी में महिला के साथ कॉन्स्टेबल ने दुष्कर्म का प्रयास किया जिसका मामला दर्ज हुआ था. जिसके बाद आनन-फानन में एसपी ने आरोपी कांस्टेबल जितेंद्र कुमार को सस्पेंड करने के साथ ही थानाधिकारी और एएसआई को लाइन हाजिर किया था.

क्या है मामला?: उदयपुर के आदिवासी बहुल इलाके में पिछले साल (दिसंबर 2021) पानरवा थाना डैया पुलिस चौकी मैं एक महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने (Rape attempt on Tribal Woman at police Station In Udaipur) आया था.जिसके बाद भाजपा और अन्य पार्टियों ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े किए थे. आरोप था कि इस मामले में महिला के साथ पुलिसकर्मी ने चौकी में खाना बनवाया गया और बर्तन भी धुलवाए थे.

पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि एएसआई और कांस्टेबल उसे और उसके माता-पिता को निजी गाड़ी में गुजरात लेकर चले गए थे. थाना चौकी में माता-पिता को अलग-अलग कमरे में सुला कर पुलिस चौकी के दूसरे कमरे में उसके साथ रेप का प्रयास किया था.