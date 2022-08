उदयपुर. संभाग के सबसे बड़े अस्पताल महाराणा भूपाल चिकित्सालय में 4 साल के बच्चे की मां ने बाल चिकित्सालय के निशुल्क दवा केंद्र पर गलत दवा देने (Child was given wrong medicine in udaipur Hospital) का आरोप लगाया है. बच्चे को दिखाने के लिए उसके पिता बाल चिकित्सालय में पहुंचे थे. जहां डॉक्टर ने उसे जांच के बाद दवा लिख कर दी. बच्चे की मां का आरोप है कि निशुल्क दवा केंद्र पर बच्चे को लिखी दवा की जगह मिर्गी की दवा दे दी गई. जब उन्होंने दवा का नाम ऑनलाइन सर्च किया, तब इस बात का खुलासा हुआ.

इस पूरे मामले को लेकर मासूम की मां निखत पठान ने बताया कि उसके 4 साल के बच्चे को सर्दी-जुकाम के कारण सांस लेने में परेशानी थी. पिछले तीन-चार दिनों से सर्दी-जुकाम नहीं ठीक होने के कारण 29 जुलाई को उसे एमबी अस्पताल ले जाया गया जहां, डॉक्टर ने उसे दवा लिख कर दी. उन्होंने बताया कि दवाइयों में सिरप भी थी जिसे पिलाने के बाद बच्चा दिन भर सोता रहा और बच्चे की स्थिति में भी सुधार नहीं हुआ.

उदयपुर में बच्चे को गलत दवा देने का मामला

पढे़ं. पेट दर्द होने पर युवक ने खा ली गलत दवा, परिजनों का दावा-रिएक्शन से हुई मौत

इसके बाद जब बच्चे की मां ने दवाइयों के नाम नेट पर सर्च किए तो उसमें सिरप का इलाज मिर्गी के मरीजों के लिए था. ऐसे में बच्चे की मां ने पर्ची पर लिखी गई दवाइयों और सिरप को लेकर जब मिलान किया तो पर्ची में यह सिरप लिखी ही नहीं गई थी. लेकिन निशुल्क दवा केंद्र पर उसे गलत दवाई दे दी गई. इस मामले में अस्पताल अधीक्षक आर. एल. सुमन का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी मिली है और इसकी जांच की जा रही है.