उदयपुर. उदयपुर-बांसवाड़ा हाईवे पर शनिवार को एक के बाद एक 6 सड़क हादसे घटित हुए. इन हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है. उदयपुर से बांसवाड़ा की ओर जाते वक्त एक ट्रेलर सामने खड़े ट्रेलर को बचाने के फेर में अनियंत्रित होकर पलट गया था . आरोप है कि हाइवे पर खड़े ट्रेलर को पुलिस ने (6 accidents took place at the same place in Udaipur ) नहीं हटाया, जिसके कारण एक के बाद एक हादसे घटित हो गए.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उदयपुर से बांसवाड़ा मेगा हाइवे पर ब्यावर से सीमेंट लेकर बांसवाड़ा की ओर एक ट्रेलर जा रहा था. इस दौरान केवड़े की नाल के समीप ट्रेलर पलट गया. कई घंटों के बाद लोगों ने ट्रेलर के नीचे दबे हुए ड्राइवर को देखा. लोगों ने उसको बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. इस मामले की पूरी जानकारी मगर केवड़ा चौकी पुलिस को नही थी. पुलिस की लापरवाही से आक्रोशित ग्रामीणों ने मेगा हाइवे पर जाम लगा दिया. कई किलोमीटर तक गाड़ियां जाम में फंसी रही. पुलिस ने ग्रामीणों की समझाइश के बाद उचित आश्वासन देकर माहौल को शांत करवाया. जिसके बाद एंबुलेंस की मदद से ट्रेलर चालक के शव को एमबी अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट किया गया. इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. फिलहाल इस मामले की जांच पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से की (1 died in Road Accident in Udaipur) जा रही है. इसी जगह पर तीन बाइक, एक कार और रोडवेज बस भी एक्सिडेंट का शिकार हुई थीं. लेकिन इन हादसों में किसी के गंभीर चोटें नही आई.

ऐसे हुए एक के बाद एक 6 हादसेः प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार उदयपुर-बांसवाड़ा हाइवे पर एक के बाद 6 हादसे घटित होते चले गए. ग्रामीणों ने बताया कि पहला सड़क हादसा बांसवाड़ा की ओर से आ रहा ट्रेलर सामने खड़े एक ट्रेलर को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गया. वहीं दूसरा सड़क हादसा उदयपुर की ओर से आ रहा एक बाइक सवार टर्न लेने के दौरान सामने से आ रही बाइक से टकरा गया. ऐसे में दोनों वाहन सवारों को मामूली चोटें आई हैं. इसके बाद तीसरा सड़क हादसा इसी हाइवे पर बांसवाड़ा की ओर से आ रहे बाइक सवार सामने से आ रही बाइक से टकरा गया. वहीं चौथा सड़क हादसे के दौरान हाइवे पर उदयपुर की तरफ से आ रहा बाइक सवार कार से टकरा गया. बाइक सवार को हल्की चोट आई है. वहीं पांचवां सड़क हादसा भी इसी हाइवे पर हुआ. जिसमें बांसवाड़ा की ओर से आ रही कार अचानक ट्रेलर में जा घुसी, इसमें एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई है, उसे अस्पताल ले जाया गया. जबकि छठा सड़क हादसा भी इसी हाइवे पर हुआ. जिसमें ट्रेलर ने दो बाइक सवार को चपेट में ले लिया. जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति घायल हो (1 died in Road Accident in Udaipur)गया. एक के बाद एक 6 हादसे इस हाइवे पर होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया.