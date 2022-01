कोटा. शहर के आरकेपुरम थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गैंग का खुलासा (Vehicle Thief Gang Busted in Kota) किया है. कोटा शहर और आसपास के इलाके में दुपहिया वाहन चोरी की घटनाएं (Two Wheeler Theft In Kota) लगातार सामने आ रही थी. जिसपर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पास से 11 लाख रुपए मूल्य के 21 दुपहिया वाहन बरामद किए हैं. मामले में पुलिस ने 2 आरोपीयों को गिरफ्तार किया है.

आरोपियों के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं कई मामले

पुलिस ने कोटा ग्रामीण के सुल्तानपुर थाना इलाके के श्रीराम नगर निवासी 2 आरोपियों तेजपाल मेघवाल और मोहित मेघवाल को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी लंबे समय से कोटा में ही रहकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे. इन आरोपियों में तेजपाल मेघवाल के खिलाफ पहले से पांच मुकदमे दर्ज हैं. वहीं मोहित के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज हैं.

यह भी पढ़ें - Theft Case in Jaipur : जयपुर में बढ़ रही चोरी की वारदातें, पुलिस की आमजन से SOP की पालना की अपील

पूछताछ में हुआ खुलासा

कोटा शहर एसपी केसर सिंह शेखावत ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 2 आरोपियों को आरकेपुरम थाना पुलिस ने फोरलाइन के नजदीक गुर्जर चौक पर रोक कर पूछताछ की थी. जब इन दोनों आरोपियों से उनके पास मौजूद दुपहिया वाहन के बारे में पूछताछ की गई, तो यह लोग कोई जवाब नहीं दे पाए. इसके बाद जब इस वाहन का रिकॉर्ड देखा गया तो यह चोरी की होना सामने आया. ऐसे में इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई, तो कई चोरी की वारदातों के बारे में उन्होंने बताया.

यह भी पढ़ें - जयपुर में चोरों का आतंक, 48 घंटे में वाहन चोरी की 54 वारदातें...

आरोपियों ने महावीर नगर और विज्ञान नगर थाना इलाके से चार-चार, अनंतपुरा से तीन, दादाबाड़ी, कुन्हाड़ी से दो-दो, गुमानपुरा और कोतवाली थाना इलाके से एक-एक और कोटा ग्रामीण के कैथून इलाके से दो वाहनों की चोरी करना बताया गया. जिन्हे उन्होंने अपने एक रिहायशी मकान में किराए के स्थान पर छुपा रखा था. जहां से 21 मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है.