कोटा. शहर के स्टेशन रोड स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक पेट्रोल पंप पर शनिवार को लोगों को पानी मिक्स पेट्रोल देने का मामला सामने आया है. मिलावटी पेट्रोल के गाड़ी में जाने से कई वाहनों के इंजन बंद हो गए. मामले को लेकर लोगों ने पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा किया. सूचना पर पुलिस, रसद विभाग और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी पहुंचे. जांच के बाद अधिकारियों ने पंप पर वर्तमान बिक्री बंद करवा (Mixed petrol is distributed at Petrol pump in kota ) दिया.

मामला नेहरू गार्डन के नजदीक मोहन निवास कॉलोनी के बाहर स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के विद्या फिलिंग स्टेशन का है. पंप पर कुछ ग्राहक हंगामा करते हुए पहुंचे, देखते ही देखते लोगों की संख्या बढ़ती चली गई. इस बीच चालक और पेट्रोल पंप के अधिकारियों की बहस होने पर मामला बिगड़ा, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया. पुलिस ने मामले की जानकारी रसद विभाग को दी. जानकारी मिलने पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सेल्स ऑफिसर भी मौके पर आए. उन्होंने लोगों की शिकायतों को सुना और उनकी बंद गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर ही दुरुस्त करवाने के लिए मैकेनिक बुलाया. सभी गाड़ियों से मिलावटी पेट्रोल निकाला गया और दोबारा से पेट्रोल भरकर गाड़ियों को स्टार्ट किया गया. इस दौरान जितने भी वाहन बंद हुए थे, उन सबको मैकेनिक के जरिए दुरुस्त करवाया गया.

पढ़ें. राजस्थान : पंजाब बॉर्डर पर नकली पेट्रोल पंप, मिलावटी डीजल 5 रुपये सस्ता

भीमगंजमंडी थाने के एसएचओ जितेंद्र सिंह का कहना है कि मिलावटी पेट्रोल की शिकायत पर उन्होंने कार्मियों को (Mixed petrol is distributed in Petrol pump in kota ) भेजा था. क्योंकि मामला रसद विभाग से संबंधित है, इसलिए उन्होंने उन्हें भी सूचना देते हुए पंप की बिक्री रुकवाई. जिला रसद अधिकारी पुष्पा हरवानी ने बताया कि 35 से 40 कस्टमर ने शिकायत की है कि उनकी गाड़ीयों में मिलावटी पेट्रोल डाला गया है. सूचना मिलने के बाद इंस्पेक्टर कृष्ण यादव को भेजा गया और पंप की बिक्री पर रोक लगाई गई. उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर बारिश का पानी पेट्रोल में मिक्स होने की बात सामने आ रही है. इस मामले पर आईओसीएल की टीम ने पेट्रोल पंप से नमूने भी लिए हैं. रसद विभाग की टीम ने सभी नोजल की डेंसिटी की नाप की है.