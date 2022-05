कोटा. शहर के कुन्हाड़ी थाना इलाके में लैंड मार्क सिटी के एक हॉस्टल में रहने वाले छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत (Suspicious death Of MP Student In Kota) हो गई. मध्य प्रदेश का शिवपुरी निवासी स्टूडेंट अपने रूम में बुधवार रात को ही बेहोश मिला था. उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया. यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद उसके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया. परिजनों के कोटा पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया (Kota coaching students suspected death ) गया. फिलहाल पुलिस पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है जिसके बाद सामने आएगा कि आत्महत्या की है या फिर उसकी नेचुरल डेथ हुई है.

कुन्हाड़ी थाने के एएसआई रणधीर सिंह का कहना है कि शिवपुरी के रहने वाले राम सिंह बघेल का बेटा रितेश बघेल (19) बीते ढाई साल से कोटा में रहकर ही मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था. वो लैंडमार्क सिटी के हॉस्टल में रहता था. बुधवार रात को कई बार कॉल करने के बाद उसने अपने परिजनों का फोन नहीं उठाया तो उन्हें फिक्र हुई. परिजनों ने हॉस्टल संचालक को फोन किया. जिसके बाद होटल संचालक ने भी रितेश के रूम का जाकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई हलचल अंदर से नहीं हुई.

रूम अंदर से लॉक था, ऐसे में दरवाजे को तोड़ा गया (Suicide By Medical Aspirant In Kota). दरवाजा खुलते ही रितेश बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ा दिखा. संदिग्ध हालात को देखते हुए पुलिस को सूचित किया गया. फिर रितेश को अस्पताल पहुंचाया गया. यहां चिकित्सकों ने उसे मृत (MP student Found Dead In Kota) घोषित कर दिया.