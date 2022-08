Khatushyamji Big News : मासिक मेले में मची भगदड़, तीन महिला श्रद्धालुओं की मौत

राजस्थान के सीकर जिले की खाटूश्यामजी में सोमवार अलसुबह भगदड़ के बीच तीन महिलाओं की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि भगदड़ सुबह करीब 4:00 बजे हुई, जब मंदिर के पट बंद किए गए थे. इसी दौरान भीड़ में धक्का-मुक्की के बीच 3 महिलाओं ने दम तोड़ दिया.

आजादी के सुपर हीरो: स्वतंत्रता आंदोलन में केसरी सिंह बारहठ का रहा अमूल्य योगदान

देश को आजाद कराने के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण न्योछावर किए हैं. इन वीर महापुरुषों की शौर्य गाथाएं आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्त्रोत बनी हुई हैं. आजादी के आंदोलन में आगे बढ़कर भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों मे केसरी सिंह बारहठ (Story of Kesari Singh Barahth) का नाम काफी खास है. तमाम स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हुए बारहठ जेल भी गए, लेकिन वे अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ते रहे.

JEE MAIN 2022 : जेईई मेन का रिजल्ट जारी, यहां देखे JEE Advanced की क्वालीफाई कटऑफ

इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2022 के जुलाई सेशन के स्कोरकार्ड (JEE Main Result) नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी कर दिए हैं. जेईई मेन 2022 की ऑफिशियल वेबसाइट https://jeemain.nta.nic.in/ पर जाकर स्टूडेंट अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करनी होगी.

Road Accident in Bikaner: दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत, 4 की मौत

बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में रविवार को एक सड़क हादसे (Road Accident in Bikaner) में 4 लोगों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत से हुई.

लम्पी के कहर के बीच गहलोत सरकार से सवाल- कब भरे जाएंगे खाली पद, बेरोजगारों ने फिर की मांग

राजस्थान में लम्पी वायरस (lumpy disease in Rajasthan) से अब तक 9 हजार से अधिक गायों की मौत हो चुकी है. लम्पी के कहर के बीच बेरोजगारों ने एक बार फिर सरकार से खाली पदों को भरने की मांग की है.

जयपुर में 2 करोड़ के जेवरात चोरी का मामला: आरोपी गिरफ्तार, बिजनेस में नुकसान होने पर रची थी साजिश

राजधानी जयपुर में करोड़ों के जेवरात चोरी के मामले में पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है. पुलिस ने मामले में एक आरोपी मोहम्मद वसीम (Theft case of Jems worth 2 crores in Jaipur) को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से चोरी किए गए 23 किलो के जेवर बरामद किए गए हैं.

लंपी बीमारी को लेकर विधायक बिश्नोई ने सीपी जोशी को लिखा पत्र, की ये मांग

पूरे प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज (lumpy disease) का कहर देखने को मिल रहा है. इसी बीच भाजपा विधायक बिहारी बिश्नोई ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को पत्र (Bihari Bishnoi letter to CP Joshi) लिखा है और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है.

कोटा व्यापारी को कन्हैयाला जैसा हाल करने की धमकी देने के मामले में तीन गिरफ्तार, पड़ोसी व्यापारी ने मजाक में की थी हरकत

कोटा में एक शॉपिंग सेंटर के व्यापारी संजय चावला की हत्या करने की धमकी देने के मामले में (Three arrested for threatening to kill kota shopkeeper) पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों में पीड़िता के पड़ोसी दुकानदार और चावला की दुकान पर काम करने वाला कर्मचारी शामिल था. आरोपियों ने बताया कि उन्होंने चावला को परेशान करने के लिए यूं ही मजाक में इंटरनेट कॉल कर धमकी दी थी.

Rape Case in Jaipur: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, पत्नी की मौत का बनाया था बहाना

जयपुर में शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला (Rape Case in Jaipur) सामने आया है. पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी पिछले 4 सालों से शादी का झांसा देकर शोषण कर रहा था.

राजस्थान में यहां पिता के निधन के बाद बेटी के सिर पर बंधी 'जिम्मेदारी' की पगड़ी

जयपुर के चाकसू कस्बे में रविवार को गुलाब देवी ने पिता के निधन के बाद पगड़ी की रस्म ऐसे निभाई और संपन्न की जैसे कोई बेटा करता है. सामाजिक स्वीकृति के बीच गुलाब के माथे पिता की पगड़ी बंधी (Daughter tied a turban after father death) तो उसका चेहरा बदलाव की रोशनी से दमक उठा.