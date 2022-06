कोटा. देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2022 का आयोजन 17 जुलाई को होगा. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड ऐन मौके पर ही जारी किए जा सकते हैं. इसकी जानकारी एक नोटिफिकेशन के जरिए दे दी गई थी. परीक्षा केंद्र की जानकारी भी ऑनलाइन जारी होने वाले एडमिट कार्ड में दी (NEET UG exam center information) जाएगी.

नीट यूजी 2022 के तहत देश के सरकारी व निजी क्षेत्र के 612 मेडिकल संस्थानों की 91 हजार 977 एमबीबीएस, 27 हजार 698 बीडीएस, हजारों आयुष यूजी व बीएससी नर्सिंग सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा. यह हिंदी, अंग्रेजी व उर्दू सहित 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी. इस प्रवेश परीक्षा के केंद्र 543 राष्ट्रीय व 14 अंतरराष्ट्रीय शहरों पर स्थापित किए गए है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि इसको देखते हुए जल्द ही सभी विद्यार्थियों को परीक्षा शहर आवंटित होंगे. यह इसलिए होगा कि विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए अपना ट्रैवलिंग प्लान बना लें.

शर्मा ने कहा कि इस बार जेईई मेन की तरह एडमिट कार्ड सुरक्षा की दृष्टि से ऐन मौके पर ही जारी होने की संभावना है. यह सूचना नीट यूजी 2022 के जारी किए गए नोटिफिकेशन में दे दी गई थी. परीक्षा केंद्र की सूचना ऑनलाइन जारी होने वाले एडमिट कार्ड में ही जारी की जाएगी. नीट यूजी और सीयूईटी परीक्षाओं को टालने की मांग विद्यार्थी लंबे समय से कर रहे हैं. इसके लिए ट्विटर पर भी अभियान चलाया जा रहा है. हालांकि एक कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा तिथियों को टालने से इनकार कर (No change in NEET and CUET exam dates) दिया. उनका कहना है कि परीक्षा दी हुई समय सारणी के अनुसार ही आयोजित की जाएगी. इसे लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है. विद्यार्थी तैयारियां पूरी नहीं होने का का हवाला देते हुए परीक्षाओं को 40 दिन आगे बढ़ाने की मांग कर रहे है.