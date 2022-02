कोटा. शहर के रामपुरा कोतवाली थाना इलाके में एक नाबालिग बालिका की हत्या करने के बाद ट्यूशन टीचर गौरव जैन 5 दिन से फरार है. पुलिस आरोपी की तलाश में चप्पा-चप्पा छान रही है, लेकिन सुराग नहीं मिल पा रहा है. उसकी स्कूटी भी बूंदी जिले के केशोरायपाटन के नजदीक एक खेत में बने हुए खंडहर नुमा स्ट्रक्चर में मिली थी. उसके बाद से गौरव जैन की पड़ताल पुलिस कर रही है. घटना से नाराज व्यापारियों ने शुक्रवार को कोटा बंद की घोषणा (Trade union announced quota shutdown on February 18) की है.

कोटा शहर एसपी केसर सिंह शेखावत ने गौरव जैन को फरार घोषित करते हुए 5000 का इनाम रखा था. इसके बाद में कोटा रेंज आईजी रविदत्त गौड़ ने इनामी राशि बढ़ाकर 10000 कर दिया है और उसे रेंज स्तर का अपराधी घोषित किया है. हालांकि इसके बाद भी अपराधिक गौरव जैन की पड़ताल नहीं कर पा रही है. पुलिस अभी भी खाली हाथ ही है. ऐसे में कोटा का कोचिंग संस्थान मोशन इंस्टिट्यूट आगे आकर हत्यारे का सुराग देने वाले को एक लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा (Announcement of reward of one lakh rupees by coaching center) की है.

कोचिंग संस्थान के निदेशक नितिन विजय का कहना है कि जो भी हत्यारे गौरव जैन का सुराग पुलिस को देगा उसे पुलिस की अनुशंसा पर एक लाख रुपए का इनाम कोचिंग संस्थान देगा. वहीं कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन और महासचिव अशोक माहेश्वरी के नेतृत्व ने एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को कोटा रेंज आईजी रविदत्त गौड़ से मुलाकात की. उन्होंने आरोपी गौरव जैन की गिरफ्तारी नहीं होने पर शुक्रवार को कोटा बंद की चेतावनी दी थी। इसी क्रम में गुरुवार को आज व्यापार संघ की एक बैठक छावनी चौराहे पर स्थित एक होटल में हुई जिसमें शुक्रवार को कोटा बंद की घोषणा कर दी है.