कोटा. शहर में नाबालिग छात्रा के ट्यूशन टीचर के घर शव (minor girl murder case) मिलने के मामले में 3 दिन के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है. उसकी तलाश में कोटा पुलिस का पूरा अमला जुटा हुआ है. मृत बालिका के परिजनों को सांत्वना देने बुधवार को रामगंजमंडी विधायक मदन दिलावर उनके घर (Madan Dilawar went to victim Family to console) पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की. इसके साथ ही हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने की भी बात कही है.

कुछ स्थानीय लोगों पर आरोपी को संरक्षण देने का आरोप

मीडिया से बातचीत में विधायक मदन दिलावर ने कहा कि आरोपी ने जिस तरह से हत्या की है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. घटना को आत्महत्या दिखाने की भी कोशिश की गई, लेकिन वह भूल गया कि घर उसी का है. आशंका है कि दुष्कर्म का विरोध करने पर आरोपी ने यह कृत्य किया है. आरोपी की स्कूटी मिल गई है. सूचना मिल रही है कि आरोपी को कुछ स्थानीय लोग संरक्षण दे रहे हैं. ऐसे में इनको भी बराबर की सजा मिलना चाहिए.

पूरे मामले में पुलिस की ढिलाई नजर आ रही है. आरोपी ने पहली घटना को अंजाम दिया, लेकिन वह भागने में सफल रहा. इसके साथ ही मदन दिलावर ने मंत्री शांति धारीवाल पर भी आरोप जड़ दिया. उनका कहना है कि शांति धारीवाल बड़ी-बड़ी डींगे मारते हैं. इसके बावजूद हत्यारा पकड़ में नहीं आ रहा है, उसे छुपाया भी जा रहा है. आरोपी को जल्द पकड़कर सजा दिलाई जाए.

सीबीआई जांच हुई ते कई मंत्री जेल जाएंगे

रीट पेपर मामले पर भी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीबीआई जांच की मांग पर पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर जबरन लाठीचार्ज किया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यहां किसी तरह की कोई धांधली नहीं है. इस मामले में सरकार ने पेपर चोरी करवाया है. मेरा खुद का मानना है कि 1000 करोड़ रुपए का गबन हुआ है. इस मामले के लिए खुद मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्री जिम्मेदार हैं. खुद सरकार ने अवैध रुपया कमाया है.

सीबीआई की जांच होती है तो मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री जेल में जाएंगे, जिनमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग और बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डीपी जारोली सहित कई लोग जेल में होंगे. साथ ही उन्होंने आरएसएस को महाठग कहे जाने पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को भी जमकर घेरा. उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोटा में चल रहे विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप भी उनपर जड़ दिया.