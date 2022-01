कोटा. इनवेस्ट राजस्थान 2022 समिट के तहत राज्य सरकार कोटा में 6 जनवरी को कोटा इनवेस्ट समिट (Invest Summit on January 6 in Kota) का आयोजन कर रही है. इसमें राजस्थान के चिकित्सा और कोटा के प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा उपस्थित होंगे. समिट में 1700 करोड़ के एमओयू साइन (Investment MoU in Kota) किए जाएंगे.

इनवेस्ट समिट के जरिए कोटा में 100 प्रोजेक्ट लागू होंगे. जिले में प्रशासन रीको और उद्योग विभाग इनवेस्ट समिट 6 जनवरी को होगा. समिट में 1700 करोड़ रुपए के एमओयू राज्य सरकार करने जा रही है. एमआईयू के जरिये कोटा को 7393 रोजगार मिलेंगे.

पढ़ें- Rajasthan Invest Summit 2022: मंत्री शकुंतला रावत बोलीं- MoU आंकड़ों का खेल नहीं सब धरातल पर आएगा नजर

इसमें ऑनलाइन डिजिटल क्लासरूम के अलावा ग्रीन एनर्जी, रिसॉर्ट, हॉस्पिटल, सेमीकंडक्टर, एथेनॉल, बायो सीएनजी के प्लांट भी कोटा में लगने जा रहे हैं. इसके साथ ही कोटा में ऑनलाइन कोचिंग का 386 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लाया जा रहा है. इसके साथ ही 230 करोड़ का प्रोटीन कंसलटेंट प्लांट भी लगाया जा रहा है.