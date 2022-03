कोटा. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज कोटा दौरे (Dotasra in Kota) पर हैं. वे कोटा की बाहरी सीमा से ही सीधे झालावाड़ के लिए निकल गए. ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 27 और 52 अलग-अलग जगह पर उनका स्वागत किया. पीसीसी की प्रदेश सचिव राखी गौतम ने कार्यकर्ताओं संग हैंगिंग ब्रिज के नजदीक स्वागत किया. इसके बाद झालावाड़ रोड पर कोटा शहर अध्यक्ष रविंद्र त्यागी के नेतृत्व में डोटासरा स्वागत में भाग लेने निकल पड़े. इस दौरान नेशनल हाईवे 27 के बाईपास पर ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में सड़क पर आ उन्हें काले झंडे (BJYM Protest Against Dotasra In Kota) दिखाए.

काले झंडे भाजयुमो जिला अध्यक्ष सुदर्शन गौतम और महामंत्री नरेंद्र मेघवाल के नेतृत्व में दिखाए (Govind Singh Dotasra Shown Black Flag In Kota) गए. हाईवे पर ही मौजूद भाजयुमो नेताओं को तुरंत डोटासरा के साथ काफिले में चल रही पुलिस की गाड़ियों ने हिरासत में ले लिया. दोनों को पुलिस अपनी जीप में डाल रवाना किया. अन्य कार्यकर्ताओं को हाईवे से खदेड़ते हुए नीचे भेज दिया.अचानक हुए इस घटनाक्रम से पुलिस और खुद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी सकते में आ गए.

गोविंद सिंह डोटासरा के दौरे को देखते हुए पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम पूरे हाईवे पर किए हैं. लगातार पुलिस हाईवे पर मॉनिटरिंग करते रही. पुलिस को आशंका नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोटा में काले झंडे डोटासरा को दिखा पाएंंगे. बीते दिनों धारीवाल जब आए थे, तब तालेड़ा में कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस उन्हें पहले ही दूर ले गई थी. इसके बाद डोटासरा को प्रदेश भर में कई जगह पर विरोध झेलना पड़ा. कोटा में ऐसा नहीं हो, इसके लिए सीआईडी से लेकर पूरा पुलिस तंत्र सक्रिय था. बावजूद इसके भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कोटा यूनिवर्सिटी के नजदीक से हाईवे पर आकर उन्हें काले झंडे दिखा कर सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखा दिया.