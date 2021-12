कोटा. शहर के कोचिंग एरिया में आज रोड साइड संचालित एक अवैध एलपीजी रिफलिंग (Illegal Gas Refilling In Kota) की शॉप में आग लग गई. जिसके बाद अफरा-तफरी का माहौल हो गया है. आग आसपास की गुमटियों में भी पहुंच गई. जिससे की वहां भी नुकसान हुआ है. देखते ही देखते आग भयावह हो गई, क्योंकि गैस रिफलिंग के दौरान ही लीक हुई गैस से आग लगी थी. इसलिए पूरी अवैध गुमटी जलकर खाक हो गई.

आसपास की दुकानों तक हपुंची आग : सूचना मिलने पर अग्निशमन की दमकल मौके पर पहुंची और उसने तुरंत आग पर काबू पा लिया. घटना के बाद ही गुमटी संचालक रामावतार ने करीब डेढ़ दर्जन छोटे-बड़े सिलेंडरों को मौके से हटा लिया. हालांकि तब तक आग पास में संचालित होने वाले एक रेस्टोरेंट तक भी पहुंच गई और आसपास की दुकानों में भी नुकसान हुआ है.

दमकल की गाडिय़ों ने पाया आग पर काबू : जानकारी के अनुसार ओपेरा रोड पर रामअवतार एक गुमटी में टेलरिंग और गैस रिफलिंग की शॉप संचालित करता है. इसी दौरान करीब 12:00 बजे उसकी दुकान में आग लग गई. आग लगने से कोचिंग एरिया होने से सनसनी फैल गई और यहां पर आसपास की गुमटी उन्हें भी आग पकड़ ली. जिसके बाद ही कोचिंग संस्थान से जुड़े लोग फायर फाइटिंग उपकरणों को लेकर मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया. पार्षद गोपाल राम मंडा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बिजली सप्लाई को बंद करवाया, नहीं तो आसपास की अन्य गुमटियों में भी आग तुरंत पहुंच जाती. साथ ही अग्निशमन अनुभाग को भी तुरंत सूचना दी गई जिससे दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया लिया.

गैस रिफलिंग के दौरान हुआ हादसा : हालांकि जिस जगह पर आग लगी (Fire Broke Out At Gas Refilling Shop) वहां पर एलपीजी गैस के भरे और खाली सिलेंडर रखे हुए थे. ऐसे में आग भीषण रुप ले सकती थी. लेकिन समय रहते काबू होने से बड़ा हादसा टल गया है. दुकान संचालक रामावतार ने गैस रिफलिंग के दौरान हादसा होने से इनकार किया, लेकिन इसी दौरान वहां पर पहुंचे पार्षद और अन्य आसपास के दुकानदारों ने भी कहा कि वह गैस रिफिल कर रहा था. इसी दौरान सिलेंडर से गैस लीक (gas leaking from the cylinder caught fire) हुई और उसने आग पकड़ ली है.