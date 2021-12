इटावा(कोटा): जिले के इटावा इलाके (Itawa Of Kota) में एक ढाबा संचालक की हत्या (Murder Of Dhaba Owner In Kota) का मामला सामने आया है. इसमें पिता-पुत्र पर शुक्रवार (17 दिसंबर 2021) देर रात हमला किया गया. हमला ढाबा संचालक और उसके बेटे पर सोते वक्त किया गया.चाकू और गंडासे के ताबड़तोड़ हमले से ढाबा संचालक पिता साहब लाल मीणा ने दम तोड़ दिय जबकि बेटा घायल हो गया.

जानकारी के अनुसार कोटा - श्योपुर स्टेट हाईवे (Kota Sheopur State Highway) स्थित विनायका गांव में साहब लाल मीणा और उसके बेटे ने करीब छह माह पहले ढाबे की शुरुआत की थी. जहां उनके नजदीक पहले से एक ढाबा बुद्धि प्रकाश और दिनेश संचालित करते थे. साहब लाल मीणा के ढाबे ने जल्द ही रफ्तार पकड़ ली और उनके यहां ज्यादा ग्राहक आने लगे. जिसका असर पड़ोसी बुद्धि प्रकाश और दिनेश के ढाबे पर पड़ा. उनका ढाबा बंद हो गया.

इस बात से रंजिश रखते हुए उन्होंने पहले भी ढाबे की जगह बदलने (Dispute Over Dhaba Location) के लिए कई बार साहब लाल मीणा को आगाह किया था. साहब लाल ने अपने अच्छी कमाई का हवाला दे साफ इनकार कर दिया. जिसके बाद अपना व्यापार बंद होने से नाराज चल रहे बुद्धि प्रकाश और दिनेश ने शुक्रवार देर रात ढाबे पर सोते हुए साहब लाल और उसके बेटे हरिओम पर हमला कर दिया. लगातार हुए हमले को साहब लाल सह नहीं पाए और उनकी मौत हो (Murder Of Dhaba Owner In Kota) गई.

मीणा के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर इटावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (Itawa Community Health Center) की मोर्चरी में रखवाया है. जहां पर मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. साथ ही उसके बेटे हरिओम की रिपोर्ट पर बुद्धि प्रकाश और दिनेश पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है. साथ ही उनकी पड़ताल भी शुरू कर दी है.