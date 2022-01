कोटा. गणतंत्र दिवस पर शहीदों को नमन करने के लिए एक पूर्व सैनिक तिरंगा लेकर (ex army man will run with national flag) दौड़ लगाएगा. वह इस दौड़ के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा. यह पूर्व सैनिक गणतंत्र दिवस पर करीब 200 किलोमीटर की दौड़ (ex army man will run 200 kms on Republic Day) 26 घंटे में पूरी करेगा. पूर्व सैनिक 25 जनवरी दोपहर 2 बजे से दौड़ शुरू करेगा. यह दौड़ 26 जनवरी को शाम 4 बजे पूरी होगी.

पूर्व सैनिक शक्ति सिंह हाड़ा ने बताया कि देश के बहादुर सैनिकों और शहीदों के लिए वह यह 'फ्लैग रन' कर रहे हैं. इसके साथ ही वह एक रिकॉर्ड भी बनाएगा. उन्होंने कहा कि यह खुली दौड़ होगी. इसमें उनके साथ अगर शहरवासी भी दौड़ना चाहते हैं, तो वह दौड़ सकते हैं. शक्ति सिंह 2004 में सेना में भर्ती हुए थे. उन्होंने साढ़े पांच साल सेवाएं देकर पारिवारिक कारणों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है.

वह इस दौरान जम्मू-कश्मीर के पुंछ, जोधपुर और हैदराबाद में पदस्थापित रहे हैं. शक्ति सिंह हाड़ा अच्छे धावक हैं. वे 2016 से 18 तक 3 साल तक हाफ मैराथन एडीएचएम में भाग ले चुके हैं. इसे 1.49, 1.43 और 1.40 घंटे में दौड़ उन्होंने पूरी की थी. वर्तमान में वह अल्ट्रा रनर की श्रेणी में हैं जो 50 किलोमीटर से ज्यादा की दौड़ में शामिल हो गए हैं. इस तरह की 12 दौड़ में शामिल हो चुके हैं.

जैसलमेर में वर्ष 2019 में आयोजित मैराथन में उन्होंने 100 किलोमीटर की दौड़ 11 घंटे 55 मिनट में पूरे की थी. कोटा में आयोजित चंबल चेन्नई 2020 में 84 किलोमीटर की दौड़ 9 घंटे 46 मिनट, स्टेडियम रन बेंगलुरु में 100 किलोमीटर की दौड़ 10 घंटे 3 मिनट में पूरी की थी.

40 किलोमीटर के एरिया में 5 चक्कर लगाएंगे

शक्ति सिंह हाड़ा ने बताया कि उमेद क्लब से दौड़ शुरू करेंगे. इसका रूट नयापुरा कुन्हाड़ी, लैंडमार्क सिटी, सकतपुरा, कोटा बैराज, सीएडी स​र्किल, सरस डेयरी, घटोत्कच स​र्किल, महावीर नगर चौराहा, तलवंडी स​र्किल, राजीव गांधी नगर, झालावाड़ रोड, एरोड्रम स​र्किल, डीसीएम रोड, 80 फीट रोड , बजरंग नगर, माला रोड, स्टेशन एरिया, उम्मेद क्लब नयापुरा आकर पूरी होगी. यह रूट करीब 40 किलोमीटर का है. ऐसे में इसके 26 घंटे में 5 फेरे पूरे किए जाएंगे. इसमें करीब साढ़े आठ किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वह दौड़ेंगे.

शहरवासियों को दौड़ लगाने की दी सलाह

शक्ति सिंह का कहना है कि वह लंबे समय से मैराथन और दौड़ में भाग लेते रहे हैं. उन्होंने शहरवासियों को भी सलाह दी है कि दौड़ शरीर के लिए काफी अच्छी रहती है. एक तरह का व्यायाम है. जिससे शरीर का रक्त प्रवाह सही होता है. साथ ही शरीर के कई अंगों में स्फूर्ति आती है. नियमित रूप से दौड़ लगाने से हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनती हैं. इससे हड्डियों संबंधित बीमा‍रियों जैसे ऑस्टियोपोरोसिस और अर्थराइटिस होने का खतरा काफी कम हो जाता है. शहरवासी भी दौड़ को अपने रूटीन का हिस्सा बना लें.