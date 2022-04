कोटा. शहर के नयापुरा थाना इलाके में हिट एंड रन केस (hit and run case in Kota) का मामला सामने आया है. जिसमें गुरुवार देर रात एक कार ने सड़क के नजदीक सो रहे दंपती को कुचल (car mows down two in Kota) दिया. हादसे में पति की मौत हो गई और पत्नी और 6 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गई. जिसे महाराव भीमसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है. घटना की सूचना के बाद पुलिस अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे. पुलिस ने मृतक के शव को महाराव भीमसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. वहीं, शुक्रवार सुबह मृतक के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया.

नयापुरा थाने के सब इंस्पेक्टर लईक अहमद ने बताया कि घटना जेके लोन अस्पताल के सामने मोंटेसरी स्कूल के पास की है. जहां पर एक परिवार सड़क के नजदीक रहकर गुजर-बसर कर रहा है. नयापुरा की तरफ से स्टेशन की तरफ जा रही अनियंत्रित कार ने देर रात करीब 1:15 बजे घटना को अंजाम दिया है. इस घटना में मजदूर दिनेश की मौत हो गई है, जबकि उसकी पत्नी वेणी गंभीर रूप से घायल है.

पढ़ें- Major Road Accident in Jodhpur : हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, 3 घायल

अहमद ने बताया कि मजदूर परिवार बारां का रहने वाला (car mows down two in kota) है. परिवार कोटा में मजदूरी के कार्य से ही जुड़ा हुआ था और सड़क के किनारे झोपड़ी बनाकर रह रहा है. कार में भी पति-पत्नी सवार थे, जो घटना के बाद कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने कार को जब्त कर जांच शुरू कर दी है.