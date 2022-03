कोटा. शहर में चंबल नदी पर नयापुरा बस स्टैंड के नजदीक से कुन्हाड़ी महाराणा प्रताप सर्किल पर जाने के लिए तीन पुल हैं, जिसमें एक रियासत कालीन पुलिया और दो हाई लेवल ब्रिज है. हालांकि इनमें से केवल एक पुल से ही यातायात वर्तमान में संचालित है. इसके चलते लगातार हादसे (Accident on Chambal culvert Kota) हो रहे हैं. रविवार देर रात भी तीन ट्रकों के बीच आपस में भिड़ंत (collision of three trucks on Chambal culvert Kota) हो गई. घटना में दो ट्रक ड्राइवर घायल हो गए. इनमें से एक ट्रक भिड़ंत के बाद पुलिया से आधा लटक गया, जिसे निकालने के लिए मशक्कत लगातार जारी है.

हालांकि, गनीमत रही कि ट्रक नीचे नहीं गिरा. हादसे का कारण ट्रक का अनियंत्रित होना सामने आया है. ट्रक चालक के शराब पीने की बात सामने आई है, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है. घटना के बाद देर रात पुलिया पर आवागमन बाधित हो गया, जिसको खुलवाने के लिए पुलिस मशक्कत करती रही.

फंस गए थे ट्रक चालक: नयापुरा थाने के एएसआई करतार सिंह ने बताया कि कुन्हाड़ी की तरफ से ईटों से भरा हुआ ट्रक नयापुरा की तरफ आ रहा था. इस ट्रक ने पहले नयापुरा से कुन्हाड़ी की तरफ जा रहे रेती से भरे हुए ट्रक को चंबल पुलिया पर टक्कर मारी. यह टक्कर ज्यादा जोर से नहीं लगी, इसके चलते रेती से भरे हुए ट्रक को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा और वह बंद भी नहीं हुआ. हालांकि ईटों से भरा हुआ आ रहा ट्रक इसके बाद नयापुरा से कुन्हाड़ी की तरफ जा रहे डंपर से टकरा गया और यह भिड़ंत काफी तेज थी. दोनों ड्राइवर स्टेरिंग के बीच में फंस गए, क्योंकि ट्रक आगे से चपटे हो गए.

वहीं, ईटों से भरा हुआ ट्रक चंबल पुलिया की रेलिंग को तोड़ता हुआ आधा झूल गया. इस हादसे के बाद रेती से भरा हुआ ट्रक चालक अपनी ट्रक को लेकर कुन्हाड़ी की तरफ रवाना हो गया. उसको ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचा था, जबकि ईटों से भरा हुआ ट्रक और खाली डम्पर पुलिया पर ही बंद हो गए. डंपर को क्रेन की मदद से हटा दिया गया है, जबकि अभी भी ट्रक खड़ा है. ट्रक को हटाने का प्रयास किया जा रहा है. हादसे में ईंट से भरे ट्रक चालक बारां जिले के कोयला निवासी हंसराज और डंपर चालक झालावाड़ जिले के असनावर थाने के अकतासा निवासी रामकिशन के हल्की चोट लगी है.

नहीं रुक रहे हैं हादसे: चंबल की पुलिया पर हादसे नहीं रुक रहे हैं. बीते डेढ़ महीने की बात की जाए तो अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है. बीते 9 मार्च को भी नयापुरा इलाके में 50 फीट ऊंचाई से एक सीमेंट से भरा हुआ ट्रेलर नीचे गिर गया था. हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी. इससे पहले बीते महीने फरवरी में भी एक बारात में शामिल कार चंबल नदी की रियासत कालीन पुलिया से नीचे गिर गई थी. इसमें सवार 9 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें दूल्हा अविनाश वाल्मीकि, उसके भाई और जीजा सहित अन्य रिश्तेदार शामिल थे.