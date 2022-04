कोटा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की टर्म-1 व 2 परीक्षाओं की अस्थाई व्यवस्था समाप्त कर दी गई है. अगले शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए फिर से बोर्ड परीक्षाओं की एनुअल स्कीम लागू की है. एनुअल स्कीम के तहत बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में एक ही बार शैक्षणिक सत्र के अंत में आयोजित की (CBSE board exams now once in year) होगी.

यह जानकारी सीबीएसई ने ऑफिशियल वेबसाइट पर करिकुलम नोटिफिकेशन के तहत जारी की. इस नोटिफिकेशन में सभी सीबीएसई एफिलिएटिड स्कूल हेड्स को करिकुलम की पालना के निर्देश दिए गए हैं. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि नोटिफिकेशन के अनुसार फिलहाल सैंपल क्वेश्चन पेपर्स (SQP) जारी नहीं किए गए, लेकिन डिटेल्स डिजाइन स्कीम के साथ जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे. सीबीएसई ने सभी विषयों की सूची व सिलेबस जारी कर दिया गया है. अगली वार्षिक परीक्षाएं जारी किए गए सिलेबस के आधार पर ही आयोजित की जाएंगी.

क्या जेईई व नीट यूजी 2023 के परीक्षा पैटर्न में बदलाव होगा?: कोविड-19 के चलते वर्ष 2021 में सीबीएसई ने सिलेबस में 30 फीसदी की कटौती की थी. ऐसे में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में बोर्डन परीक्षाओं की एनुअल स्कीम को परिवर्तित कर वर्ष में दो बार परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया था. बोर्ड सिलेबस में 30 फीसदी कटौती को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने वर्ष 2021 में जेईई मेन व नीट यूजी के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया था. इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन व मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के प्रश्नपत्रों को दो भागों सेक्शन-ए व बी में बांटा गया.

विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जेईई मेन में सेक्शन बी के 10 में से 5 प्रश्नों को हल करने की छूट दी गई. इसी प्रकार नीट यूजी के प्रश्न पत्र के सेक्शन बी में 20 में से 15 को हल करने की छूट दी गई थी. इस छूट के पीछे उद्देश्य यह था कि विद्यार्थी बोर्ड सिलेबस में 30 फीसदी कटौती के कारण 70 फीसदी सिलेबस ही पढ़ें. कोविड-19 की आपात स्थिति के चलते यह सभी डिसीजन स्टूडेंट्स के हित में थे. अब बोर्ड सिलेबस में कटौती समाप्त कर दी गई है, तो क्या फिर से जेईई मेन व नीट यूजी के पेपर पैटर्न में भी बदलाव कि संभावना है?

सिलेबस में आंशिक बदलाव पर बोले एक्सपर्ट: सीबीएसई ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए जारी किए गए सिलेबस के अनुसार 12वीं बोर्ड फिजिक्स विषय के सिलेबस में बदलाव किया गया है. नए सिलेबस कि यूनिट-9, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज से स्पेशल परपज डायोड्स, सोलर सेल्स, जेनर-डायोड व वोल्टेज-रेगुलेटर की भांति उपयोग जैसे महत्वपूर्ण-टॉपिक्स हटा लिए गए हैं. शर्मा ने बताया कि ये टॉपिक्स इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन व मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की दृष्टि से सदैव महत्वपूर्ण रहे हैं. इन पर आधारित प्रश्न इंजीनियरिंग व मेडिकल एंट्रेंस एक्जाम में लगातार पूछे जाते रहे हैं. ऐसी स्थिति में इन टॉपिक्स को हटाना विद्यार्थियों के हित में नहीं है.