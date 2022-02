कोटा. गोठड़ा कला के पास पुलिया बनाई (Bridge Will Be Built On Chambal River) जा रही है. जहां पर 2020 में नाव हादसा हुआ था. इस हादसे में महिलाओं, बच्चों समेत 13 लोगों की नाव पलटने से मौत हो गई थी. घटना से सबक लेते हुए राज्य सरकार ने 2021 में जारी किए बजट में यहां पर डीपीआर बनाने की घोषणा की थी, अब 165 करोड़ (Bridge Will Be Built At 165 Crore) रुपए की घोषणा के बाद चंबल नदी पर यह पुलिया बनेगी.

जहां पुल बनेगा वो क्षेत्र एरिया घड़ियाल सेंचुरी में आ रहा है. ऐसे में इसका निर्माण भी अटक सकता है. क्योंकि सरकार ने बीते साल ही चंबल नदी पर खातोली के आगे सवाई माधोपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर झरेल के बालाजी की पुलिया के लिए भी 165 करोड़ रुपए जारी किए थे. इसकी डीपीआर भी बन कर पूरी तरह तैयार है. इसके साथ ही टेंडर प्रक्रिया भी हो रही है, लेकिन यहां भी घड़ियाल सेंचुरी होने के चलते वन विभाग की अनुमति नहीं मिली है. ऐसे में यह पुलिया का निर्माण भी बीते 8 माह से ही अटका हुआ है.

165 करोड़ की लागत से बनेगा पुल

प्रदेश की तीनों लंबी पुलिया बनेगी चंबल नदी पर : वर्तमान में प्रदेश की सबसे लंबी पुलिया भी चंबल नदी पर ही गैंता माखीदा के बीच में है. यह पुलिया 1562 मीटर की है. जबकि प्रदेश सरकार ने बीते बजट में झरेल के बालाजी के नजदीक भी चंबल नदी पर पुलिया घोषित की थी. इसकी लंबाई डीपीआर के अनुसार 1880 मीटर है. ऐसे में निर्माण होने के बाद यह प्रदेश की सबसे लंबी पुलिया बन जाएगी. जबकि इस बजट में घोषित की गई गोठड़ा कला के नजदीक बनने वाली चंबल की पुलिया भी 1500 मीटर से ज्यादा लंबी होगी. हालांकि अभी इसकी डीपीआर तैयार नहीं हुई है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता आरके सोनी का कहना है कि इसकी डीपीआर का निर्माण चल रहा है.

55 किलोमीटर की दूरी पर हो जाएगी तीन पुलिया : पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का जुड़ाव सवाई माधोपुर और बूंदी जिले से सीधा, चंबल नदी की सीमा की वजह से नहीं होता था. चंबल नदी बारिश के सीजन में उफान पर रहती थी. ऐसे में यहां पर बनी हुई रपटे और छोटी पुलिया पर पानी आ जाता था. इसके बाद में नाव से ही लोग आवागमन करते थे. हालांकि 10 साल के इंतजार के बाद में गैंता माखीदा की पुलिया इटावा के नजदीक बनकर तैयार हुई थी.

यह कोटा और बूंदी जिले को सीधा जोड़ रही थी. इसके चलते इटावा क्षेत्र के लोगों को बूंदी जिले में जाने के लिए कोटा आने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी. इसके बाद ही पहले बजट में राज्य सरकार ने जेल की बालाजी की भी पुलिया बनाने की कोशिश की थी. इसके साथ ही अब गोठड़ा कला के नजदीक भी एक पुलिया बनने जा रही है. ऐसे में झरेल के बालाजी से लेकर गैंता माखीदा तक 55 किलोमीटर में तीन पुलिया बनेगी जिससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा.

नए स्टेट हाईवे पर बनेगी पुलिया : राज्य सरकार ने बीते बजट में ही इंद्रगढ़ से चंबल डीपरी, राजोपा, इटावा, सहनावदा स्टेट हाईवे घोषित किया था. यह करीब 55 किलोमीटर लंबा स्टेट हाईवे होगा. इसमें ही गोठड़ा कला से 3 किलोमीटर पास चंबल नदी पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा. ब्रिज के बनने के चलते बूंदी जिले में स्थित कमलेश्वर धाम और इंद्रगढ़ माताजी जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही बारां जिले के लोग भी सीधे इस रास्ते का उपयोग करते हुए जयपुर जा सकेंगे.