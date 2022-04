कोटा. इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में एम्स नई दिल्ली व अन्य एम्स (process of enterence in Aiims is started) के संस्थानों के बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स की प्रवेश परीक्षा के बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अभ्यर्थी 14 मई तक ऑनलाइन मोड से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड जेनेरेट करने के बाद फीस भुगतान करके एग्जामिनेशन सेंटर का चयन कर पाएंगे.

निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड जेनेरेट करने के बाद फीस भुगतान करके एग्जामिनेशन सेंटर का चयन कर सकेंगे. इसके लिए 5 से 27 मई 2022 तक का समय तय किया गया है. बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा सीबीटी (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) मोड पर 18 जून 2022 को होगी, वहीं अन्य पैरामेडिकल कोर्स की परीक्षा 25 जून 2022 को चयनित केन्द्रों पर आयोजित की जाएंगी.

इन कोर्सेज में मिलेगा दाखिला: एग्जाम के तहत बीएससी नर्सिंग, ऑप्टोमेट्री, मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, डेंटल हाइजीन, ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब एण्ड टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थियेटर एण्ड एनस्थिशियोलॉजी टेक्नोलॉजी बेसिक में प्रवेश दिया जाएगा. इसी प्रकार मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथैरेपी, यूरोलोजी टेक्नोलॉजी, परफ्युसिऑन टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, न्यूरो-मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी, आर्थोपेडिक्स टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी और नर्सिंग पोस्ट के बेसिक में प्रवेश दिया जाएगा. ये कोर्सेज एम्स नई दिल्ली व अन्य चयनित एम्स संस्थानों में संचालित किए जाएंगे.

बीएससी नर्सिंग ऑनर्स कोर्स सिर्फ छात्राओं के लिए: मिश्रा ने यह भी बताया कि बीएससी नर्सिंग ऑनर्स कोर्स के लिए सिर्फ छात्राएं (only females can apply for bsc in nursing) ही आवेदन कर सकती हैं, अन्य कोर्सेज के लिए महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे. जिन विद्यार्थियों ने बीते वर्ष एम्स में बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स 2021 की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करते समय बेसिक रजिस्ट्रेशन कर दिया था, उनका आवेदन पूर्ण स्वीकृत हो गया था, उन्हें अब इस वर्ष बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. वे अपने पुराने रजिस्ट्रेशन नम्बर व पासवर्ड से रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड को 5 मई से 27 मई 2022 के बीच प्राप्त कर सकते हैं. यदि वह पहले के एप्लीकेशन फॉर्म के डाटा में कोई बदलाव करना चाहते हैं या वे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो यह विकल्प भी उनके लिए खुला हुआ है.