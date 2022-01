कोटा. अपराधों की रोकथाम और महिलाओं को सुरक्षा (Crime prevention and women safety) प्रदान करने के उद्देश्य से अभय कमांड सेंटर (Importance of Abhay Command Center) को जिले में शुरु किया गया था. साथ ही ट्रैफिक सिस्टम तोड़ने, तेज स्पीड में वाहन चलाने वालों पर रोकथआम के लिए इसे बनाया गया था. कोटा पुलिस ने सोमवार को अपनी कार्यशैली को प्रदर्शित करने के लिए 2 वीडियो जारी किए हैं. वीडियो के माध्यम से पुलिस ने आम जनता को अभय कमांड सेंटर की कार्यशैली (Work of Abhay Command Center) और उसकी उपयोगिता को बताने का प्रयास किया है.

विजुअल के माध्यम से बताई कार्यशैली : जिला पुलिस ने 12 मिनट के 2 वीडियो लॉन्च (Video released by Kota Police) किए है. जिन्हें कोटा शहर पुलिस ने ही बनाया हैं. इनमें पुलिस की कार्यप्रणाली (Police Operations in videos) को दिखाया गया है. इस वीडियो में पुलिस ने बिना वॉइस के केवल विजुअल के जरिए ही अपनी कार्यशैली को दर्शाया है.

अभय कमांड के जरिए बड़ी वारदातों के खुलासे

साथ ही उन्होंने बताया है कि पुलिस के कई काम ऐसे भी हैं, जो आम जनता को नजर नहीं आते हैं. बता दें कि यह दोनों वीडियो 6-6 मिनट से ज्यादा के मिनट के है. जिनको कोटा के एसपी और डीआईजी डॉ. विकास पाठक ने सोमवार को लॉन्च किया. इसमें अभय कमांड के जरिए बड़ी वारदातों के खुलासे (Major events revealed through Abhay Command) के बारे में भी बताया गया है.