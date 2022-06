कोटा. जिले की कोटड़ी रोड स्थित एक बिल्डिंग में आज यानि गुरुवार की सुबह भीषण आग लग गई. आग इतनी भीषण है कि इसे बुझाने के क्रम में 1 घंटे से दमकल और अन्य अग्निशमन की टीमें मशक्कत कर रही है. बता दें कि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है. आग लगातार बढ़ती जा रही है. इस तीन मंजिला बिल्डिंग में बेकरी, कोटा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (केईडीएल) का कस्टमर केयर सेंटर और एक ऑफिस संचालित होता है. यह सब इस आग में (A huge fire broke out in a building in Kota) जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है.

आग लगने के दौरान एक व्यक्ति बिल्डिंग में ही फंस गया था. जिसे रेस्क्यू कर अग्निशमन की टीम ने ऊपर से नीचे उतार लिया है. आग की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में दमकलों का काफिला मौके पर पहुंच गया. आग बाहर से ही भीषण लपटें फेंक रही है और इस बिल्डिंग के नीचे एक कार भी खड़ी थी. जिसे दमकल आने पर हटा लिया गया. सब्जी मंडी और आरके पुरम फायर स्टेशन से आई पांच दमकलों की टीम फिलहाल आग बुझाने में (Fire In Building At kotri Road In Kota) जुटी हुई हैं.

कोटड़ी रोड पर तीन मंजिला बिल्डिंग में लगी आग

आग के विकराल रूप को देखते हुए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एसडीआरएफ) भी मौके पर पहुंची है. बिल्डिंग काफी भीषण आग से घिरी हुई है. ऐसे में आसपास की दुकानों पर भी आग लगने का खतरा बना हुआ है. वहीं बिल्डिंग की देखभाल से जुड़े कार्य करने वाले दिलीप शुक्ला का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है. लेकिन आग बुझाने के प्रयास जारी हैं. दमकल टीम के साथ मुख्य अग्निशमन अधिकारी दक्षिण दीपक राजौरा और उत्तर जलज घसीजा मौके पर पहुंच गए हैं.

आग लगने के दौरान होते रहे विस्फोट- आग लगने के दौरान लगातार विस्फोट भी होते रहे. बिल्डिंग के सामने से निकल रही बिजली की केबल भी आग की चपेट में आ गई. आग इतनी भयंकर हो गई थी कि इस सड़क पर से लोगों ने निकलना ही बंद कर दिया. स्वयं ही रास्ते को जाम कर दिया था. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और एहतियातन रास्ते को पूरी तरह से सीज कर दिया.

तीसरे माले पर रेजिडेंशियल एरिया- भीषण आग होने के चलते कोटा शहर एसपी केसर सिंह शेखावत भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोटड़ी गुमानपुरा के बाजार को एहतियातन तौर पर बंद कर दिया जाए. इस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए पूरे बाजार को फिलहाल बंद करवा दिया है ताकि लोगों की आवाजाही इस मार्ग पर नहीं हो.