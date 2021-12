कोटा. जिले के 23 वार्डों में अब 54 प्रत्याशी मैदान (54 candidates in kota panchayat election) में है जिनमें से 14 दावेदारों में सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस (Competition between BJP and Congress) के बीच होगा. वहीं छह वार्ड में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा. इसके अलावा 2 वार्डों में 4 प्रत्याशी मैदान में हैं. जबकि वार्ड नंबर 15 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हंसराज नागर का पर्चा खारिज हो गया था. इसके बाद हेमंत मीणा को निर्विरोध विजेता घोषित किया गया है.



जिला परिषद चुनाव (Kota Zilla Parishad Election) में आज नाम वापसी के बाद पूरी तस्वीर सामने हो गई है। कोटा जिले के 23 वार्डों में अब 54 प्रत्याशी मैदान में हैं. जिनमें से 14 में सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा। वही छह वार्ड ऐसे हैं, जहां पर त्रिकोणीय संघर्ष है. इनमें भाजपा और कांग्रेस के अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में. इसके अलावा 2 वार्डों में 4 प्रत्याशी मैदान में हैं. जबकि वार्ड नंबर 15 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हंसराज नागर का पर्चा खारिज हो गया था. इसके बाद हेमंत मीणा को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है. जिला परिषद के 23 वार्ड में 103 प्रत्याशियों ने अपने 120 नामांकन दाखिल किए थे. जिसके बाद में अधिकांश नामांकन खारिज हो गए. वहीं कुछ प्रत्याशियों ने आज नामांकन वापस लिए हैं.

भाजपा प्रत्याशी ने वापस लिया पर्चा, कांग्रेस जीती

लाडपुरा पंचायत समिति में 15 वार्ड के लिए चुनाव हो रहे हैं. इनमें वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस के प्रत्याशी दाखा बाई को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है. जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उषा बाई और निर्दलीय मीना बाई ने आज नामांकन वापस ले लिया. इसी के चलते दाखा बाई निर्विरोध डायरेक्टर चुनी गई हैं. कांग्रेस पार्टी को पहली सफलता मतदान के पहले ही मिल गई है.