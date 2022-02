कोटा. जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र के खातोली थाना क्षेत्र में आज शनिवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिससे लोग दहशत में आ गए. घटना शनिवार को सुबह की है जहां पुरानी रंजिश को लेकर दो समुदाय (communities tussle in Kota) आमने-सामने आ गएऔर एक दूसरे पर धारदार हथियारों से वार करने का प्रयास करते दिखे.

सूचना पर पुलिस पहुंची. बीच बचाव करने में जुटी पुलिस के साथ भी धक्का-मुक्की (2 communities Stood Against Each Other in Itawa) की गई. इस दौरान माहौल बिगड़ता देख बाजार में अफरा-तफरी का माहौल हो गया और घटना की सूचना के बाद इटावा से डीवाईएसपी राजेश मलिक, एसडीएम संतोष कुमार मीणा सहित इटावा थाना का पुलिस जाप्ता भी खातोली के लिए पहुंच गया.

पढ़ें: ACB Action in Kota bribery case : ई-मित्र संचालक को 9 हजार रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

प्राप्त जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश को लेकर दो समुदाय आमने-सामने (2 communities Stood Against Each Other in Itawa) हुए हैं. थाना अधिकारी देशराज गोचर के अनुसार स्थिति सामान्य है और नियंत्रण कर लिया गया है. पुरानी रंजिश के चलते यह घटना सामने आई है.

इस धक्की मुक्की में 1व्यक्ति का पैर फ्रैक्चर गया है. मामला दर्ज करके और पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है. वहीं खातोली में अतिरिक्त पुलिस जाप्ता भी तैनात किया गया है ताकि कोई अनहोनी सामने न आए. गौरतलब है कि गत दिनों अवैध खनन के मामले में दो समुदाय आमने-सामने हुए थे और इसमें फरेरा गांव निवासी एक व्यक्ति के साथ जबरदस्त मारपीट की गई थी.

ये भी पढ़ें-रामगंज इलाके में पथराव, दुकान के बाहर थड़ी लगाने को लेकर हुआ विवाद...6 लोग घायल

उसी क्रिया की प्रतिक्रिया के तौर पर इसे देखा जा रहा है. वहीं उक्त घटना से खातोली के लोग दहशतमय हो गए हैं.हुड़दंगियों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है. दावा किया जा रहा है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया जाएगा.