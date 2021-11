जोधपुर. लवली कंडारा एनकाउंटर मामले में वाल्मीकि समाज एक बार फिर लामबंद (Valmiki Samaj mobilized in Jodhpur) हुआ है. प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग को लेकर (Demand for CBI inquiry in Lovely Kandara encounter case) समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया है. साथ ही सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने जयपुर गया है.

कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे समाज के लोगों ने बताया कि सोमवार शाम हमारा एक प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिलेगा. अगर वहां से हमें न्याय नहीं मिलता है, तो हम धरना जारी रखेंगे. साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) के महामंदिर स्थित पैतृक निवास के बाहर भी धरना देंगे. इसके अलावा पूरे राज्य में झाडू डाउन हड़ताल की जाएगी.

लवली कंडारा एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की मांग

राज्य सफाईकर्मी आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष चंद्रप्रकाश टायसन ने बताया कि मुख्यमंत्री के बुलावे पर हमारा प्रतिनिधि मंडल जयपुर गया है. वहां पर इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश नहीं होते हैं, तो हमारा आंदोलन पूरे राज्य में फैलेगा. साथ ही हमारी मांग है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी दोबारा परीक्षण किया जाए. अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हमारा धरना लगातार जारी रहेगा. साथ ही निगम के सफाईकर्मी भी झाडू डाउन हड़ताल पर जाएंगे.

गौरतलब है कि 13 अक्टूबर को रातानाड़ा थाने के तत्कालीन थानाधिकारी लीलाराम और लवली कंडारा के बीच बनाड़ रोड पर मुठभेड़ हुई थी. जिसमें दोनों तरफ से फायरिंग हुई. फायरिंग में लवली की गोली लगने से मौत हो गई. इसको लेकर वाल्मीकि समाज ने झूठा एकाउंटर करार देते हुए आंदोलन किया.

जिसके चलते थानाधिकारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था. लेकिन कुछ दिनों बाद एक स्थानीय स्तर की जांच में उन्हें क्लिन चिट देते हुए बहाल कर दिया. इसके बाद से वाल्मीकि समाज आक्रोशित है. समाज के आंदेालन को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी समर्थन दिया है.