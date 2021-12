जोधपुर. गुरुवार सुबह शहर के श्याम नगर इलाके में 2 महिलाओं ने एक व्यवसाई के घर पर बड़ी सेंधमारी (Businessman House Burglary In Jodhpur) करते हुए लाखों रुपए के सोने के आभूषण पर हाथ साफ कर लिया. बताया जा रहा है कि करीब 20 तोला सोने के आभूषण लेकर दो महिलाएं चंपत (Two Women Stole Jewelery In Jodhpur) हो गई.

कपड़ों में छुपाकर उड़ाए आभूषण

बुधवार सुबह कामगार श्रेणी की महिलाएं काम मांगने आई थी. घरवालों ने एक को ही रखने की बात कही लेकिन दोनों ने साथ आने की बात कही, इस पर उन्हे गुरुवार सुबह वापस बुलाया गया था. इसी दौरान जब एक महिला को घर की मालकिन काम समझा रही थी, तभी दूसरी महिला घर के ऊपरी हिस्से में बेड रूम में चली गई जहां कोई नहीं था. मौका पाकर अलमारी में रखे आभूषणों को कपड़ो में छुपाकर नीचे आ गई. इसके बाद घरवालों को भनक लगने से पहले ही दोनों मौका देख बाहर निकल गई

Theft Incident In Jodhpur

यह भी पढ़ें - Cyber Fraud In Jodhpur: एनिडेस्क एप्प से सायबर ठगों ने पार किये बुजुर्ग के खाते से 9 लाख

चोरों की तलाश में जुटी पुलिस

वहीं परिवार ने काम पर रखने से पहले उनसे पूरी जानकारी भी नहीं ली. चोरी (Theft in Jodhpur) होने का पता चलने पर पुलिस को सूचना दी गई. जिसके बाद देवनगर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाले (Police Scanned CCTV Footage) तो संदिग्ध महिलाओं के चेहरे नजर आए. जिनके आधार पर पूरे इलाके के कैमरे तलाश कर उनकी जानकारी जुटाई जा रही है. दिनदहाड़े हुई इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस के आला अधिकारी भी मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें - Loot in Bikaner: लूट की घटनाओं में पुलिस के हाथ अब तक खाली, नहीं मिला कोई सुराग