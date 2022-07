जोधपुर. जिले के देचू थाना क्षेत्र स्थित लोडता अचलावतां भीलों की ढाणी के लोगो के वायरल हुए वीडियो के बाद पुलिस और प्रशासन ने सजगता दिखाते हुए मौके पर टीमें भेजकर बंद रास्ता खुलवाया. प्रकरण राजस्व से जुड़ा है, इसलिए शेखाला तहसीलदार जांच (People had pleaded when the road was closed ) कर रहे हैं.

पुलिस ने रास्ता खुलवाने के दौरान तीन लोगों को शांति भंग के आरोप में (Police arrested three people ) पकड़ा है. जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने भी मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है. जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर में शेखाला पंचायत समिति के अंतर्गत गांव लोडता में 20-25 भील परिवारों की बस्ती है. जिसके चारों और दूसरे लोगों के खेत हैं. वीडियो में भील परिवार के व्यक्ति ने आरोप लगाया कि हमारे चारों तरफ से आने जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं. इसके चलते सभी परेशान हैं. खाने पीने का सामान भी नहीं ला पा रहे हैं.

कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है. आरोप है कि दबंगों ने कंटीले तार लगाकर रास्ते बंद किए हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने तुरंत स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए. जिसके बाद तहसीदार व उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर रास्ता बंद था. प्रशासन ने बंद रास्ते को खुलवाया. देचू पुलिस भी मौके पर पहुंची. आस पास के लोगों को रास्ता बंद नहीं करने के लिए पाबंद किया गया. प्रकरण की रिपोर्ट कलेक्टर ने तलब की है.