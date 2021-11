जोधपुर. जिले के मंडोर थाना क्षेत्र में एक 17 साल की छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या (Student Committed Suicide) कर ली. बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा के कमरे से सुसाइड नोट (Suicide Note) भी मिला है, जिसमे आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी ममी (I am Sorry Papa, I am Sorry Mummy) लिखा हुआ था.

मंडोर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया है. मौके पर एफएसएल की टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस के अनुसार 17 वर्षीय छात्रा अपने बड़े पिता के पास रह कर पढ़ाई कर रही थी. वह क्षेत्र के सरकारी गर्ल्स कॉलेज की छात्रा थी.

पुलिस के अनुसार सोमवार सुबह करीब साढ़े सात बजे अपने कमरे में फांसी (Suicide in Jodhpur) लगाई. सुबह काफी देर तक वह कमरे से बाहर नहीं आई तो परिजनों ने कमरे में जाकर देखा तो वह लटकी हुई मिली. नाबालिग के बड़े पिता लालसागर दिलीप नगर निवासी ने अपने छोटे भाई को इसकी सूचना दी. परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज किया गया है.