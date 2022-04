जोधपुर. शहर के प्रतिष्ठित उम्मेद क्लब में स्विमिंग के बाद शावर लेती हुई एक नाबालिग का वीडियो बनाने के मामले में बाल संरक्षण आयोग (Rajasthan State Commission for Protection of Child Right) ने प्रसंज्ञान लेते हुए इस मामले को लेकर जिला प्रशासन से 3 दिन में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बताया कि इस तरह की घटनाओं में पुलिस कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है. साथ ही उम्मेद क्लब से भी जानकारी देने का कहा गया (RSCPCR asked report of minor girl shower video case) है.

आयोग के उप सचिव की ओर से जिला प्रशासन को भेजे गए पत्र में पूछा गया है कि पीड़िता की स्थिति क्या है? अगर उसके बयान हो गए हैं, तो उसकी सत्यापित प्रतिलिपि आयोग को भेजी जाए. साथ ही यह भी पूछा गया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर क्या प्रयास हो रहे हैं. जिला प्रशासन से क्लब, स्विमिंग पूल सहित अन्य जगहों पर इस तरह की घटनाओं की पुर्नावृत्ति नहीं हो, इससे जुड़े दिशा—निर्देश जारी कर उसकी रिपोर्ट भी बाल संरक्षण आयोग को प्रेषित करने का कहा गया है.

गौरतलब है कि उम्मेद क्लब में 24 अप्रैल की शाम को अपनी एक सहेली की मेंबरशिप पर बतौर गेस्ट क्लब में स्विमिंग करने गई 17 वर्षीय नाबालिग युवती स्विमिंग के बाद शावर लेने गई. जब वह अपने कपड़े उतार रही थी, तो वहां आकाश चोपड़ा नामक युवक उसका अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था. जिसे युवती ने पकड़ लिया और उसका फोन भी जब्त कर लिया. इसके बाद उम्मेद क्लब प्रबंधन को सूचित किया गया. पीड़ित परिवार का आरोप है कि क्लब की कमेटी ने आरोपी युवक को बचाने का प्रयास किया.

इसके चलते पीड़ित युवती मानसिक रूप से काफी परेशान रही. वह रात को सो भी नहीं सकी. उसे यही डर रहा कि कहीं उसका वीडियो वायरल नहीं हो जाए. इसके बाद यह मामला थाने पहुंचा. इस प्रकरण में पीड़ित परिवार ने आरोपी आकाश चोपड़ा के अलावा राजेश तातेड क्लब के अध्यक्ष हंसराज बाहेती एवं क्लब कमेटी के सदस्य दीपक गहलोत, दीपक भाटी व अर्पित मोदी सहित कुल 6 जनों के विरुद्ध उदय मंदिर थाने में मामला दर्ज करवाया है.