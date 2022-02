जोधपुर. भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चयनित हुए जोधपुर के क्रिकेटर रवि विश्नोई को टीम इंडिया की जर्सी (Ravi Vishnoi of Jodhpur got Team India jersey) मिल गई है. रवि ने इस खुशी को सोशल मीडिया पर अपनी फोटो के साथ शेयर (Ravi Vishnoi share photo with team India jersey) किया है. रवि को 56 नंबर जर्सी मिली है. भारतीय क्रिकेटर की जर्सी पर आरएम विश्नोई लिखा है. रवि ने अपने नाम के साथ पिता मांगीलाल का नाम भी जोड़ा है.

गौरतलब है कि रवि विश्नोई को भारतीय टीम में चयनित होने पर पिता मांगीलाल ने कहा था कि मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं अपने बेटे के नाम से जाना जा रहा हूं. रवि ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और क्रिकेट कोच को दिया था. रवि के पिता शिक्षक हैं. रवि इस समय अहमदाबाद में क्वारेंटाइन हैं. जल्द ही वह वेस्टइंडीज दौरे पर जाने वाली टीम में लेग स्पिनर के रूप जाएंगे. इससे पहले रवि को गत माह ही आईपीएल की लखनऊ फ्रेंचाइजी ने चार करोड़ में खरीदा था.

पढ़ें. भारतीय टीम में चयन होने पर रवि विश्नोई के घर पर जश्न का माहौल, परिजनों ने कहा...

रवि विश्नोई के बेहतर प्रदर्शन की बदौलत उनको टीम इंडिया में स्थान मिला है. रवि का कहना है कि टीम इंडिया में सेलेक्शन उनके लिए गर्व की बात है. वे देश के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे.