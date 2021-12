जोधपुर: लोहावट पुलिस की हिरासत में तबीयत बिगड़ने के बाद अनूपगढ़ निवासी राजू नायक की मौत (Death in Police Custody at Jodhpur) के मामले में पुलिस लगातार सवालों के घेरे में है. बीते 3 दिनों से थाने के सामने भील समाज के लोगों का धरना जारी (Protest Outside Lohawat Thana) है लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है. मृतक का शव 4 दिन से एमडीएम मोर्चरी में पड़ा है.

धरने पर बैठे लोगों ने एक वीडियो भी जारी (Threatening Viral Video Of Jodhpur) किया है जिसमें आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को डराने की कोशिश की जा रही है. लोगों का कहना है कि धरना स्थल के आसपास दो दिनों से रात को तेज गति से गाड़ियां निकलती हैं और ब्रेक लगाकर कुछ देर ठहर कर तेज गति से आगे निकल जाती हैं.

पुलिस हिरासत में मौत, लोहावट थाने के सामने धरने पर बैठा पीड़ित पक्ष

इस Activity पर ही लोगों को अंदेशा है कि यह सब कुछ रात को टेंट में बैठे लोगो को डराने के लिए किया गया, जिससे वो धरना छोड़कर चले जाएं. इस बीच सोमवार को 5 थानों की पुलिस धरना स्थल पर तैनात की गई.

गौरतलब है कि अनूपगढ़ के राजू नायक के खिलाफ लोहावट थाने (Raju Naik Death in Police Custody) में पोक्सो एक्ट व अपहरण का मामला दर्ज था. जिसमें वह सह आरोपी था. पुलिस के मुताबिक उसे अनूपगढ़ से गिरफ्तार कर जब वापस लेकर लोहावट लाया गया तो उसकी तबीयत खराब हो गई. तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसकी मौत (Death in Police Custody at Jodhpur) हो गई. परिजन इस पूरे प्रकरण में थाना अधिकारी को निलंबित करने , हत्या का मामला दर्ज करने व परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने सहित अन्य मांगों को लेकर अड़े हुए हैं.

थाने के सामने गढ़साना सरपंच नोटनदास के नेतृत्व में धरना चल रहा है जबकि मामले की न्यायिक मजिस्ट्रेट से जांच कराई जा रही है.