जोधपुर. मथुरादास माथुर अस्पताल स्थित शिशु रोग विभाग में (Pediatric Department Mathuradas Mathur Hospital) प्रदेश की पहली 60 बेड की हाईटेक नर्सरी (Pediatric Department High Tech Nursery) तैयार हो गई है. इसके अलावा 114 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू भी तैयार हो गया है. यहां कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए बच्चों के उपचार की पूरी व्यवस्था की गई है. दोनों सुविधाएं नए साल से शुरू हो जाएगी.

कोरोना के दौरान अस्पतालों की व्यवस्थाओं (Hospital arrangements during Corona) को लेकर गुरुवार को संभागीय आयुक्त डॉ. राजेश शर्मा ने इनका दौरा कर जायजा भी लिया. शर्मा ने बताया कि एनआईसीयू बेड पूरी तरह से सेंसर बेस्ड है. नवजात के सभी वाइटल्स ट्रॉली पर लगे सेंसर से डिसप्ले पर नजर आते रहेंगे. इसमें बच्चों को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ​जिससे नवजात में संक्रमण का खतरा कम से कम होगा.

पीआईसीयू में सुपरेस्पेशलिटी सेवाएं

114 बेड के बच्चों के नए आईसीयू में सुपरस्पेशलिटी सेवाएं (Superspecialty Services in ICU) नेफ्रॉलाजी, कार्डियोलोजी, न्यूरोलॉजी के लिए बेड बनाए गए हैं, जिससे 14 साल तक के बच्चों का बेहतर उपचार (Better Treatment For Children In Jodhpur) किया जा सके. साथ ही कोरोना के संभावित खतरे की आशंका को ध्यान रखते हुए हर बेड पर ऑक्सीजन प्वाइंट दिए गए हैं. इसके अलवा विशेष वेंटिलेटर भी लगाए गए हैं. डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. एसएस राठौड़ ने बताया कि आईसीयू में स्टेट ऑफ आर्ट इक्यूपमेंट (State Of Art Equipment In ICU) स्थापित किए गए हैं.

