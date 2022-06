जोधपुर. राजस्थान के जोधपुर में शुक्रवार को एनसीबी ने 300 करोड़ रुपये की हेरोइन (NCB 300 Crore Heroin Case) जलाई. एनसीबी के उत्तर क्षेत्र के सहायक महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि औषधीय उपयोग के अतिरिक्त मालखाने में रखी नशे की सामग्री का समय-समय पर निस्तारण किया जाता है.

आज से एक साल पहले सीमा पार से आई 56 किलो हिरोइन के निस्तारण के लिए (56 kg heroin came from Pakistan in Rajasthan) कमेटी बनाई गई थी, जिसमें स्थानीय निदेशक और कस्टम के अधिकारी को शामिल किया गया. उन्होंने बताया कि एनसीबी 12 से 26 जून तक नशे से आजादी पखवाड़े का आयोजन कर रही है. इसलिए इस दौरान ही बड़ी खेप को नष्ट किया गया है.

उन्होंने बताया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) नशीले पदार्थों की रोकथाम के साथ-साथ इसकी डिमांड पर नियंत्रण को लेकर भी सक्रिय है. इसके चलते इन दिनों हमारा एक पखवाड़ा चलाया जा रहा है. इसमें हम लोगों को जागरुक भी कर रहे हैं कि वह नशीली वस्तुओं से दूर रहें. सहायक महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह की अगुवाई में पूरी टीम ने केरु स्थित डंपिंग यार्ड गई और वहां पर हेरोइन के पैकेट को जलाकर (NCB Burnt Heroin) नष्ट किया गया.