जोधपुर: जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अपराधी बेलगाम होते जा रहे (Miscreants Have No Fear) हैं. 2 दिन पहले एक हथियार सप्लायर बदमाश ने फेसबुक पर अपनी फोटो के साथ अपने नंबर भी शेयर किए (Post On A Social Site) और लिखा कि असली हथियार चाहिए तो हमसे संपर्क (Open Offer Of Weapon) करें.

बदमाश की इस बेखौफ करतूत के बाद ही एक गैंगस्टर और उसके साथी बंदूक लहराते, नाचते और फायरिंग करते दिख (Miscreants Open Fire In Jodhpur) रहे हैं. ये गैंगेस्टर राजू मांजू है. जो एक शादी में अपने गुर्गों के साथ पहुंचा है तो अपनी दबंगई दिखा रहा है. इस समारोह के 2 वीडियो सोशल साइट पर पोस्ट किए गए हैं.

खुले आम फायरिंग करते नजर आए बदमाश

ये पोस्ट और वीडियो (Viral Video Of Miscreants) बता रहे हैं कि जोधपुर ग्रामीण पुलिस (Jodhpur Gramin Police) की क्या स्थिति है. जबकि इसी माह विशनाराम और राजू मांजू के बीच एक मुठभेड़ (Encounter Between Miscreants In Jodhpur) हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने अब तक सिर्फ मुकदमे दर्ज किए हैं.

यह बात भी सामने आ रही है कि राजू मांजू को राजनीतिक संरक्षण (Political Protection To Gangster) भी प्राप्त हो रहा है जिसके चलते पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल रही है. अलबत्ता पुलिस की निगाहें भी विशनाराम पर है जोकि भंवरी मामले में लंबी न्यायिक हिरासत के बाद जमानत पर बाहर आया है.

दूसरी और पुलिस का वही जवाब- हम कार्रवाई कर रहे हैं. बेलगाम जैसी कोई बात नही है. दरअसल गत दिनों दो गैंगस्टर के बीच हुई मुठभेड़ के बाद से (Encounter Between Miscreants In Jodhpur) विशनाराम और राजू मांजू के बीच क्षेत्र में दबदबा बनाने की होड़ मची हुई है. विवाह समारोह में जहां भी जाते हैं वहां पर खुलेआम हथियार चला रहे हैं. हाल ही में एक वीडियो राजू मांजू का वायरल हुआ है जिसमें एक शादी समारोह में उसके साथ उसके गुर्गे नाचते हुए फायरिंग (Miscreants Open Fire In Jodhpur) करते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो हाल का है या पुराना इसका दावा ईटीवी भारत नही करता है.