जोधपुर. पुलिस कमिश्नरेट में बदमाशों के हौसले बुलंद है. बदमाशों के गुट यहां आए दिन आमने-सामने होते रहते हैं. कुछ दिन पूर्व ही जोधपुर के नागौर गेट थाना क्षेत्र में दो गुट आमने-सामने हो गए और इस दौरान उन्होंने चार राउंड फायर किए थे.

पुलिस उस गुत्थी को सुलझा ही नहीं पाई कि एक बार फिर दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है. वीडियो कुछ दिनों पहले का है. वायरल वीडियो में एक युवक को सरेआम पीटा (Video Of Brutal Attack In Jodhpur) जा रहा है. बदमाश हाथों में चाकू और रॉड लिए हैं.

वर्चस्व की लड़ाई में सरेआम मारपीट

इस वीडियो में एक युवक की बेरहमी से पिटाई (Assault on a Youth Video went Viral) की जा रही है. मार झेल रहा घायल युवक रहम की भीख मांगता भी दिख रहा है. पीड़ित की गुहार से भी बदमाश का दिल नहीं पसीजा और वो रॉड से ताबड़तोड़ वार करते रहे. इस वीडियो में बेरहमी से पिटाई (Miscreant Hitting brutally to a man In Jodhpur) करने वाला युवक अजहरुद्दीन है.

उसके साथी बंगाली बाबू नामक इस युवक की वर्चस्व की लड़ाई के चलते पिटाई कर रहे हैं. हालांकि मारपीट का वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है लेकिन यह वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई हैं औऱ मामले की जांच में जुटी है.