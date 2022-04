जोधपुर. प्रदेश के आयुर्वेद नर्सेज भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए खुश खबर (Rajasthan Ayurvedic Nurses Recruitment Process) है. 704 पदों की भर्ती में लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को जल्द ही निुयक्तियां देने की तैयारियां हो गई हैं. प्रदेश के आयुर्वेद मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने इसके निर्देश (Minister Subhash Garg On Jobs) जारी कर दिए हैं. उन अभ्यर्थियों को निुयक्तियां नहीं दी जाएगी जिनके दस्तावेजों को सत्यापित करने को लेकर विवाद और मामले कोर्ट में है. इसके अतिरिक्त सभी को अगले महीने नियुक्तियां मिल जाएंगी.

जोधपुर में गुरुवार केा सर्किट हाउस में मिलने आए भर्ती के अभ्यर्थियों से मिलने के बाद डॉ गर्ग ने बताया (Good news For Ayurvedic Nurses job In Rajasthan) कि मैने दो दिन पहले ही इसके निर्देश दिए हैं. अगले आठ से दस दिनों में नियुक्तियां जारी होने का काम शुरू हो (Minister Subhash Garg On Jobs) जाएगा. लेकिन जिन अभ्यर्थियों के मामले कोर्ट में है उनकेा फिलहाल नियुक्तियां (Rajasthan Ayurvedic Nurses Recruitment Process) नहीं देंगे. उनकी सीटें रोकी जाएंगी.

आयुर्वेदिक नर्सेज के लिए ऐलान

जेएनवीयू के पूर्व शिक्षक संघ ने अपनी पेंशन को लेकर डॉ गर्ग से मुलाकत की तो मंत्री ने कहा कि प्रदेश के स्वायत विश्वविद्यालयों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिले इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं. उसके नियम कायदे बनाए जा रहे हैं. जल्द ही उनको भी फायदा होगा. सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री से होम्योपैथी के डॉक्टर्स ने भी मुलाकात की. होम्योपैथी के डॉक्टर्स ने कहा कि जब नियुक्तियां नहीं दे सकते तो कॉलेज में एडमिशन क्यों दे रहे हैं. सरकार सिर्फ साठ सत्तर पदों पर नियुक्तियां देने जा रही है. जबकि हम छह सौ पदों पर नियमित सेवाएं चाहते हैं.