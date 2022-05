जोधपुर. राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सालेह मोहम्मद शनिवार सुबह करीब साढ़े सात बजे एक सड़क दुर्घटना में बाल-बाल (Accident In Jodhpur) बच गए. इस दुर्घटना (Saleh Mohammed Car Accident) में उनके गनमैन और ड्राइवर को हल्की चोटें आई जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया. जिसके बाद दूसरी गाड़ी से मंत्री सालेह मोहम्मद और उनके स्टाफ को जैसलमेर के लिए रवाना कर दिया गया.

राजीव गांधी थाना पुलिस के थानाधिकारी अनिल यादव के अनुसार केरु के आगे करीब 2 किलोमीटर के बाद एक मोड़ पर मंत्री साले मोहम्मद की कार तेज गति से एक LPG सिलैंडर परिवहन कर रहे ट्रक को ओवरटेक करते चालक की तरफ (Saleh Mohammed Car met with an Accident) टकरा गई. इससे सरकारी कार का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. कार में बैठे उनके गनमैन के हाथ पर हल्की चोट आई है इसके अलावा गाड़ी नियंत्रण करने के चक्कर में ड्राइवर को भी कुछ चोट आई है. मंत्री सालेह मोहम्मद कार में पीछे की सीट पर बैठे थे इसलिए उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई.

पढ़ें-Hijab Controversy Row: अल्पसंख्यक मंत्री का बड़ा बयान, बोले- मिलनी चाहिए स्वतंत्रता...भाजपा का जवाब- शरीयत नहीं संविधान से चलता है देश

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची (Minister Over speed Car Collided with Truck) और प्राथमिक उपचार के गनमैन और ड्राइवर का प्राथमिक उपचार करवाया गया. मंत्री (Saleh Mohammed Car met with an Accident) को दूसरी गाड़ी से जैसलमेर के लिए रवाना करवा दिया. पुलिस घटना से जुड़ी आगे की कार्रवाई कर रही है.