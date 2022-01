जोधपुर: जोधपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके में देर रात रेस्त्रां मालिक और युवकों के एक गुट में झगड़ा (Youths Attacked Restaurant in Jodhpur) हो गया. देखते ही देखते दोनों ओर से खूब लाठी डंडे चले और रेस्त्रां में तोड़ फोड़ मचा दी. तमाशबीनों ने इस पूरे वाकये को रिकॉर्ड कर सोशल प्लेटफॉर्म (Viral Video of Ruckus in Restaurant in Jodhpur) पर डाल दिया. जिसका स्वतः संज्ञान पुलिस ने लिया है और पड़ताल में जुट गई है.

जोधपुर के रेस्त्रां में देर रात हंगामा

शास्त्री नगर थाना अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के पास मुख्य सड़क पर स्थित रेस्टोरेंट पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए लाठियां चली, बाइक तोड़ी गई. हालांकि इस घटना की पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई लेकिन सोमवार शाम को घटना का एक वीडियो सामने आने से घटना चर्चा में आ गई.

क्या दिख रहा है वीडियो में

वीडियो में जो कुछ दिख रहा है उसके मुताबिक रविवार, 2 जनवरी 2022 की रात को कुछ युवकों की रेस्त्रां संचालक के साथ कहासुनी हो गई और उसके बाद युवकों ने उस पर पर हमला कर दिया. इसके बाद बचाव में रेस्त्रां के कर्मचारी भी आ गए और दोनों पर जमकर आपस में भिड़ गए कर्मचारियों ने युवकों की वहां खड़ी मोटरसाइकिल पर भड़ास निकाली. वीडियो में पंजाबी चिकन कॉर्नर का संचालक साफ तौर पर नजर आ रहा है.

ये भी पढ़ें- Woman beaten up in Barmer: ससुर और पति ने की महिला की तालिबानी तरीके से पिटाई, Video Viral

बताया जा रहा है कि वीडियो 2 जनवरी 2022 की रात का ही है. मुख्य सड़क पर देर रात को इस तरह की घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने घटना की पड़ताल शुरू कर दी है.

पुलिस का आधिकारिक बयान

डीसीपी ने बताया कि वीडियो शास्त्री नगर थाना क्षेत्र का है घटना कब की है इसका हम पता कर रहे हैं. शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित पंजाबी चिकन कॉर्नर जो देर रात तक खुला रहता है बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी यहां नजर आता है. इसी बीच ये हंगामा बरपा. अभी तक पुलिस को इस बारे में दोनों पक्षों की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है. लेकिन वीडियो के आधार पर पुलिस ही संचालक तक पहुंचने में लगी है जिससे घटना का पता लग सके.