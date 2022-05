जोधपुर. जोधपुर हिंसा मामले (Jodhpur violence) को लेकर शहर के 10 थाना क्षेत्र में चल रहे कर्फ्यू में रविवार को 8 घंटे की छूट दी गई है. यह छूट सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक (Shops will open from 9 am to 5 pm in jodhpur) रहेगी. हालांकि इस दौरान पूर्व की तरह सभी बाध्यताएं लागू रहेंगी. आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही रविवार को खुलेंगी. इसके अतिरिक्त सिर्फ मेडिकल मार्केट के होलसेलर के लिए लोडिंग वाहनों की आवाजाही स्वीकृत की गई है. इसके अतिरिक्त कर्फ्यू क्षेत्र में दुपहिया व चार पहिया वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.

जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने शहर में जल्द ही इंटरनेट शुरू करने के संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा कि इंटरनेट शुरू करने की मांग सबसे ज्यादा की जा रही है. इसको लेकर सकारात्मक रूप से बात चल रही है. आगामी दिनों में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा. वहीं पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगई ने बताया कि शहर में हुई घटनाओं को लेकर पुलिस ने 4 नई एफआईआर होने के बाद अब तक कुल 31 मामले दर्ज किए हैं.

जोधपुर में उपद्रव करने के आरोप में 31 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 251 लोग अब तक शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया पर अनर्गल पोस्ट की जांच के लिए कमिश्नरेट में एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है. अब तक तीन एफआईआर ऐसे मामलों को लेकर दर्ज की जा चुकी है.